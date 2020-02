Desengáñate, ni tú eres Julia Roberts ni él Richard Gere en Pretty Woman

Películas de gran éxito comercial como Pretty Woman, Titanic o El diario de Noa, por poner algunos ejemplos de una interminable lista de películas románticas suelen ser la causa por la que muchas parejas se sienten frustradas al querer comparar su historia de amor con las que vemos en la gran pantalla. Desengáñate, ni tú eres Julia Roberts ni él Richard Gere en la exitosa película de los noventa, Pretty Woman.

“Si te lo tomas como un juego en un momento dado puede estar bien, pero no intentes comparar las historias de amor del cine con tu vida en pareja porque puedes salir maltrecho de esta experiencia”, afirma la psicóloga y sexóloga Anna Gil Wittke.

La psicóloga y sexóloga Anna Gil Wittke en los estudios de Radio Murcia / Cadena SER

Nuestra experta en relaciones de pareja nos advierte que películas de este tipo no nos enseñan lo que hacer cuando esa pasión o esa intensidad con la se quiere durante el inicio de una relación va desapareciendo y por lo tanto nuestra frustración puede ser máxima cuando comprobamos que la vida real en nada o en muy poco se puede parecer a la de un amor de película.

En primer lugar -resalta Anna Gil- este tipo de cine nos hace pensar que si no tenemos una pareja que nos quiera con ese amor que se ve en este tipo de películas nunca seremos felices. “Esto es falso porque uno puede ser feliz sin pareja, y al contrario, podemos ser la persona más infeliz del mundo y tener una pareja. La pareja no es la causa directa de nuestra felicidad o por lo menos no debería de serlo”, subraya.

Otra de las creencias erróneas suele darse al pensar que el amor simplemente ocurre; uno simplemente se encuentra con el amor. No tiene que hacer nada para que funcione ni para construir esa relación. Nada más lejos de la realidad.

En opinión de Gil Wittke,“el amor se construye y se destruye por parte de las dos personas que forman parte de esa relación”. La psicóloga y sexóloga asegura que en consulta suele ver a parejas que han decidido tirar la toalla porque creen que no se puede hacer nada y no es así, “vemos personas que ya pensaban que no sentían ese enamoramiento y vuelven otra vez a encontrar esos sentimientos cuando siguen luchando por su relación y siguen construyendo”, afirma.

Rachel McAdams y Ryan Reynolds, protagonistas de El diario de Noa / Getty Images

La pareja debe olvidarse de este tipo de películas con los títulos de crédito y centrarse en lo que tiene y no plantearse qué está dispuesta a hacer por el o ella su pareja. De esta forma estaríamos legitimando una serie de creencias erróneas de lo que se debe esperar para asegurar que la relación funcione como pensar que nuestra pareja debe anticiparse a nuestros pensamientos, necesidades y sentimientos o que el amor es algo que no se aprende, sale de dentro.

Si queremos que nuestra relación no se vea alterada por este tipo de películas debemos pensar que cada pareja es única y tiene una identidad propia. “Es inevitable pensar que nos gustaría que nuestra pareja viniese a casa en una limusina a recogernos emulando a Richard Gere en Pretty Woman. Pero de ahí a convertir esta práctica en un manual de lo que debe ocurrir en una pareja si realmente te quiere, existe una gran diferencia”.

Por lo tanto, el cine romántico para desconectar del día a día y pasar un buen rato en pareja puede ser un buen plan, pero nunca utilizarlo como terapia para construir una relación sana y saludable.