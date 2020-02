La opinión mayoritaria de los murcianos es que se ha creado demasiada alarma social, y algunos encuestados señalan que la situación actual les recuerda mucho al revuelo que hubo hace unos años con la Gripe A. Es el caso de Álex, de 34 años, que opina que "no hay por qué alarmarse" y que "tenemos que hacer una vida tranquila". "Me he informado un poco y he visto que en realidad es como una gripe. No es para tanto", asegura por su parte Antonio, que trabaja como arquitecto.

Sin embargo, también los hay que muestran preocupación por la rápida expansión del virus. Es el caso de Ricardo Martínez, de 82 años, que dice haber visto esta mañana en un hospital murciano cómo ingresaban a un chico para hacerle pruebas. "Cada día van apareciendo más casos, el efecto multiplicador es terrible. Cuando una persona lo tiene, resulta imposible detectar a todas las personas que han estado en contacto", explica. Elena trabaja en una tienda de moda y también está preocupada: "Creo que estamos ante una cosa muy seria y hay que tomar medidas".

En lo que sí coincide mucha gente es en que los medios de comunicación están contribuyendo a generar alarmismo en la población. María González, estudiante universitaria, piensa que se ha creado una alarma social "propiciada principalmente por los medios". Para ella, no hay de qué preocuparse, ya que el virus es "como una gripe fuerte que afecta más a gente ya de por sí vulnerable".