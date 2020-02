Darío Gil: "Para cualquier jugador es un orgullo estar en el equipo de tu ciudad"

El canterano Darío Gil, que ayer renovó con ElPozo Murcia hasta 2022, ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por el vicepresidente de la entidad, Kike Boned. El futbolista no ha dudado en mostrar su satisfacción por la continuidad en el equipo de su vida: "Para cualquier jugador es un orgullo estar en el equipo de tu ciudad y más si perteneces al club desde los siete años. Presión no tengo ninguna, amo este club y siempre he querido estar aquí. He tenido la oportunidad de jugar muchos minutos, me lo he trabajado en los entrenamientos y luego Diego Giustozzi ha confiado en mí. Si trabajas, crees en lo que haces y estás comprometido con el equipo los minutos llegan y puedes ser importante", ha recalcado.

Por su parte, Kike Boned se ha deshecho en halagos con el joven cierre de 23 años: "La cantera es un pilar estratégico del club y Darío es el espejo e el que pueden mirarse los chicos de las bases pues pasó por todas las categorías inferiores, desde prebenjamín, y hoy es una realidad del primer equipo", ha dicho.

Darío ha agradecido las palabras del directivo charcutero, del que ha finalizado diciendo que "siempre ha sido mi ídolo y un referente para mí, alguien en el que me he fijado mucho".