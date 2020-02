O Sofán afronta o tramo final da tempada no seu mellor momento

Non houbo descanso para o Sofán nesta fin de semana de entroido e os de Alberto Rodriíguez tiveron que xogar o encontro aplazado polo temporal Elsa no pasado mes de decembro. Rematou cun reparto do puntos ante o Boimorto, que fai que o cadro carballés manteña a súa boa xeira neste 2020.

De ese bo inicio de ano e das sensacións que ten agora mesmo o equipo, falamos co míster. Que nos repasa tamén os obxectivos pendentes para esta tempada.