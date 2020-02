Remiro: "¿Jugar la final contra el Athletic? Me da igual. Lo que quiero es jugarla yo"

Alex Remiro se ha hecho con la portería de la Real Sociedad. Ya nadie le discute, aunque sus inicios en San Sebastián no fueron sencillos. Llegar después de negarse a renovar con el Athletic tampoco ayudó. Eso es pasado, el presente es que puede jugar final de Copa... quien sabe si contra su ex equipo.

-¿Se les va la cabeza a la semifinal de Anduva?

No, creo que es inevitable pensarlo, pero esos pensamientos de que salga todo bien allí queremos aprovecharlos para conseguir una victoria contra el Valladolid.

-¿La clave es tomarlo con naturalidad?

Claro, tenemos un partido antes. Son competicines diferentes, rivales diferentes, y se trata de enfocarse en el partido que toca, y ya llegará la semifinal de Miranda.

-Quizá ayude el hecho de que están peleando de lleno por los puestos de Champions...

Cada partido es importante. Así lo transmite Imanol. Todos los partidos de liga son importante para estar cerca de pelar por Europa. Nos ha tocado partidos claves para luchar por la Champions, los hemos ganado y estamos bhien colocados. Queremos seguir así.

-¿Y si le digo que jugando el viernes peligra su participación en la semifinal no prefiere dejarle el puesto a Moyá contra el Valladolid?

Si ganamos al Valladolid, prefiero lesionarme y ganar, y luego que juegue ya quien esté mejor en Anduva.

-¿Les sorprende la enorme racha en la que están inmersos?

Creo que jugando en casa nos hace salir con un punto de más y se nota. Nos prparamos en cada partido para demostrar como somos. Y sabemos que si estamos bien, con el apoyo de nuestra gente, sabemos que podemos sacar los partidos adelante.

-¿Cuándo tomó la decisión de fichar por la Real era para estar en esta situación en febrero?

Hombre, esperar estar tan bien a estas alturas, no lo esperas. Sí que lo sueñas. Pero no venía con la idea de ganar una Copa o entrar en Champions; sino sentirme en un sitio nuevo después de una situación complicada, y eso es lo que he encontrado aquí.

-¿Le costó más de lo que pensaba su adaptación en Donostia?

Quizá aquí un poco más de lo que pensaba, porque llevaba un año sin jugar, no arriesgas como quieres e igual estás un poco más desacertado.

-¿Y todo lo que se montó con su trasvase Bilbao-Donostia le influyó?

Para nada. Soy una persona tranquila. No pienso en esas cosas, ni en nombres, ni en lugares.

-¿Le molesta tener que responder tantas preguntas de us pasado en Bilbao?

Al final es parte de mí y e mi carrera, de lo que yo he hecho, y no me importa y aumo que es algo que sa´bia que podía pasar. Se que siempre va a haber preguntas sobre eso.

-¿Cambiaría algo de lo que pasó con su salida de Bilbao?

No, no cambiaría nada. Estoy muy a gusto aquí, en la ciudad y con mis compañeros.

-¿Cree que le vino bien para su mejor adaptación no empezar como titular?

Pienso que sí. Echando la vist<a atrás puede ser que me viniera bien. Pero en ese momento qyuería jugar y no pensaba si eso era bueno no para mí, yo quería jugar y no fue fácil. Me tocó ayudar de otra manera, aprender, y ahora estoy convencido de que me ha venido bien. Entrar de forma paulatina fue positivo y luego me ha ayudado mucho el hecho de que el equipo vaya tan bien tambiés ayuda a todos.

-¿Lo que se ha visto de Remiro hasta ahora es lo que esperaba?

Sí, lo que he podido mostrar es un poco lo que soy. He expresado mis cualidades, siento que estoy mejorando, porque estoy a gusto entrenando y me identifico con el estilo. Sólo qwuedar seguir dandole mucha caña y por ese camino llegarán seguro las cosas buenas.

-¿Se ha planteado que su primera final de Copa puede ser contra el Athletic?

No me lo había planteado, pero puede ser. Es un posible rival, y si toca, se trabajará para hacerle daño y ganarle en esa posible final, si llega.

-¿Preferiría no jugar la final contra el Athlrtic?

Yo lo que quiere es jugarla yo.

Pero añadiría mucho morbo a su situación...

Bueno, eso ya está muy superado. Lo que añadiría morbo es que sería un derbi vasco, no algo personal mío.

-¿Entonces prefiere que pase el Granada en la otra eliminatoria?

No, me da igual. Tengo amigos en Bilbao y también en Granada tengo ex compañeros.

-¿Prefiere ganar la Copa o clasificarse para la Champions?

Ganar la Copa, sin duda. Y el que no lo eligiera, no se yo si está en lo cierto.

-¿Se puede decir que en la Real ha sentido la confianza que no sintió en Bilbao?

Eso es resumir todo muy rá`pido y corto. En Bilbao también viví cosas muy buenas y cuando tomé la decisión sobre mi futuro, decidí irme. Pero sin rencores. Es que lo has reducido tanto y tampoco es así. Es todo más largo y complejo.

-¿Siente que se le utiliza para meter mas morbo en la relación Athletic y Real?

Tú mismo me has preguntado si la hipotetica final vasca va conmigo. Creo que ahora está todo mucho más calmado, no hay tanto morbo. Las cosas están mejor y todo está más tranquilo.

-¿Le gustaría no tener que hablar de todo eso?

No tengo ningún inconveniente. Pero es que yo soy ahora jugador de la Rea. Todo lo que ha pasado antes es pasado. También estuve en Huesca y el Levante, y nadie me pregunta por esos equipo.