El pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobará una partida económica para el pago de sentencias

El pleno del Ayuntamiento de Segovia abordará la modificación presupuestaria para hacer frente a los gastos derivados de distintas sentencias que ascienden a 2.209.000 euros que se desglosan en 856.000 euros que responden a los intereses de expropiación por los terrenos de Padre Claret, 1.100.000 euros por el parking de José Zorrilla y 225.000 euros por daños materiales, morales como consecuencia de la inejecución de la Casa de la Parra.

Una cuantía que se abonará con los remanentes de tesorería de 2019, con el superávit de la liquidación del presupuesto del año pasado, operación que no modifica el presupuesto aprobado para este 2020.

Asimismo, se expondrá la reclamación realizada al PEAHIS por parte de la Asociación Segoviana de Alquiler Vacacional (ALOJA Segovia) donde exponen su no conformidad con un artículo del documento que regula los apartamentos turísticos señalando que vulnera sus intereses ya que no se permite la implantación de este tipo de servicios en un inmueble completo cuando no compartan acceso con el resto del edificio. Desde la asociación apuntan que este tipo de regulación lo que supone es una restricción para el ejercicio de esta actividad.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Jesús García, ha anotado que lo que se trata de preservar en este caso es el derecho a una vivienda digna junto al derecho de la libre prestación de servicios en el marco de la economía de mercado.

Se llevará la adjudicación del Servicio de Limpieza y recogida de basuras a la empresa FCC destacando que el nuevo pliego ha trabajado para dar estabilidad y condiciones dignas a los empleados y se ha trabajado en la conservación del medio ambiente. Y se lleva también la propuesta para iniciar el expediente para determinar la forma de gestión del CIDE y nombramiento de la Comisión de estudio. Se ha de terminar si la gestión será de forma directa o indirecta y será la Comisión la que realice un informe con la propuesta más conveniente.

El Plan de Gestión ya está elaborado y se presentará a los grupos de la oposición el próximo 5 de marzo. El equipo de gobierno apuesta por una gestión pública. Está previsto que se entregue el edificio con la obras concluidas en lo que queda de semana.

El pleno pondrá sobre la mesa la liquidación del presupuesto de 2019. Jesús García declaraba que se puede decir que ha habido una alta ejecución de los presupuestado el año pasado, tanto en la partida de gastos que supone un 89% de ejecución como en la de ingresos con un 97%. “Se ha presupuestado con un alto rigor”.

En materia de urbanismo se contempla una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana relativo a la dotación de plazas de aparcamiento en el Instituto de San Lorenzo. Se acepta la propuesta de la Junta de crear una plaza por cada dos unidades docentes.