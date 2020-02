Murillo cree que el Celta debe aspirar a algo más que salvarse

El Celta ya piensa en la cita ante el Granada de este fin de semana. Los de Óscar García han regresado al trabajo este martes y ya este miércoles Denis ha vuelto a trabajar con el grupo, a pesar de que continúa con molestias en su tobillo.

Los Cármenes es un campo especial para Iago Aspas, al Granada le tiene tomada la medida y le ha marcado seis goles. Vuelve también a enfretarse a su pasado Jeison Murillo, debutó en Primera con el equipo nazarí.

El central colombiano pasó por sala de prensa este miércoles y habló del Granada "conozco ese club, el equipo, la ciudad y viven un momento maravilloso. Nosotros debemos ir allá y enfrentarlo como once guerreros que entran en el campo, defender el escudo y sobrepasar a un equipo que está en buena racha".

El equipo del vigués Diego Martínez tiene Copa del Rey la próxima semana "puede ser un condicionante pero no soy quien para decir si van a cambiar o no. Ahora están en un momento dulce. Para nosotros será importante estar concentrados en cada momento".