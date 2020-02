Juan Carlos Ortega: "Hago humor de los temas que me interesan"

El amor, el miedo, la muerte o la soledad son temas recurrentes en la historia de la literatura, del cine y del teatro. "Son 15, y no hay más", asegura Juan Carlos Ortega, que presenta este sábado a las siete de la tarde su espectáculo 'Relatividad General' en el teatro Afundación. "Hago humor con los temas que me interesan, no hace falta irse a cosas que no entendemos o que no conocemos, y son temas universales".

Autor de las autopromociones de la Cadena SER, imprime su sello en todo lo que hace; por ejemplo, promocionar el medio donde trabaja quitándole hierro al 'autobombo' que suelen caracterizar ese tipo de piezas. A través de sus personajes, como Pura Rodríguez o Marco Antonio Aguirre, se enfrenta a la realidad desde otro punto de vista, transgresor pero sin intentarlo. "Parece que hay que ser transgresor porque sí, y no es necesario. Si haces humor y el resultado es transgresor, perfecto", señala.

Sobre el escenario, el público verá al Juan Carlos Ortega de su programa 'Las noches de Ortega', pero también podrá ver el rostro de Marco Antonio, esa voz que tanto se prodiga en las ondas dando su punto de vista sobre todos los asuntos habidos y por haber.