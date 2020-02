Un encuentro hispano-luso, entre Miranda do Douro y Bermillo de Sayago, quiere dar visibilidad a los territorios de fronteras, a la actividad de sus empresas y, de paso, llamar la atención que el territorio vacío se puede llenar con emprendimiento. Algo que para poder llevarse a cabo es necesario disfrutar de las condiciones del entorno urbano. O que al menos les apliquen ciertos beneficios fiscales que les permitan afrontar por su cuenta las carencias que no cubren las operadoras de las tecnologías de la comunicación. Las jornadas se celebrarán en Mirando do Douro durante la tarde del viernes y en Bermillo de Sayago durante la mañana del sábado.

“Nós deiquí y bós de alí”, es el slogan de estas jornadas que organizan la asociación de empresarios de Sayago y empresarios y Cámara Municipal de Miranda do Douro.

Este encuentro fronterizo ha permitido un nuevo acercamiento a la realidad social del entorno rural, y más concreto la franja fronteriza del suroeste zamorano. Un territorio donde hay emprendedores, a pesar de todas las dificultades que se encuentran, como aseguraba el de los empresarios sayagueses, Isaac Macías, que ha vuelto a reclamar el acceso a las nuevas autopistas de las comunicaciones digitales.

Entre otras cosas recuerdan que un simple documento de 12 páginas no se puede cargar en el sistema lexnet de la justicia, por las bajas prestaciones de las conexiones de internet. Quieren tener medios para poder trabajar y aseguran que eso es posible si hay voluntad desde la administración pública.

Por cierto que, entre los focos de desarrollo de la zona de frontera está el turismo. Algo a lo que debería contribuir la reserva de la biosfera Meseta Ibérica, cuyos efectos no se dejan notar en esta zona de la provincia todavía.