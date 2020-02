Maras: "Ahora no somos tan malos"

La garra balcánica de Nikola Maras. El central del Almería tomó la palabra para dejar bien claro que el equipo no se ha hundido, que el ascenso directo es el objetivo y que no van con miedo a Cádiz. Dos puntos de quince posibles para los rojiblancos, que se enfrentan en el Ramón de Carranza al líder de la competición, pero que suma dos derrotas seguidas. Para un futbolista de carácter como él, estos enfrentamientos requieren una motivación especial, al medirse dos candidatos a jugar en Primera División: “El partido es importantísimo y se presenta la oportunidad de romper la mala racha. Sacando un buen resultado cambiaría todo de repente. Creo en mi equipo”.

Carácter

El Cádiz ganó 1-2 en el Mediterráneo jugando en inferioridad numérica, y aunque Maras no habla de venganza, sí avisa de que el Almería no va a salir con dudas. La crisis de resultados ha hecho que el vestuario toque fondo, y ha llegado la hora de dar la vuelta a la tortilla en un campo especialmente difícil: “Jugamos un partido de pelea, de carácter, y será parecido en Carranza. Quien salga con más ganas de vencer se llevará los puntos. Mi equipo tiene calidad y si todos estamos bien, confío en la victoria”.

En este sentido, el Almería se ha alejado cuatro puntos del ascenso directo e incluso no descarta la posibilidad de que el Play Off se la segunda vía para lograr el objetivo. Según Nikola Maras, es demasiado pronto para dar al Almería por descartado en la lucha: “Es normal que se habla de esto porque llevamos tiempo sin ganar, pero cuando nos pusimos líderes se comentaba que habíamos ascendido. No somos tan malos ahora, pero es un momento difícil y lo reconocemos, ya lo pasamos hace unos meses. Solo necesitamos un triunfo”.

Indiscutible en el eje de la defensa, Maras quiere descartar la presión. Un deportista de élite siempre sale al campo obligado a sacar un resultado positivo, aunque ahora aún más cuando la dinámica es negativa: “No quiero hablar de presión ni de un partido a vida o muerte. Son tres puntos y queda mucha competición para conseguir el objetivo. El ascenso directo sigue estando cerca, debemos coger una buena racha”.

Bloqueados

Entrenador y jugadores reconocen que en los últimos compromisos existe un bloqueo mental y futbolístico. Nikola Maras sabe que una victoria haría desaparecer fantasmas y recortarían diferencias con las dos primeras posiciones. “Quizá estuvimos un poco bloqueados el sábado, pero no quiero más presión. Hay que salir a jugar y a ganar, con actitud y compromiso. Son partidos decisivos y cuesta más ganar”. Maras quiere dar un giro radical a la racha rojiblanca.