Un Policía Local de Manzanares, detenido por un presunto delito de violencia de género

El acusado es jugador del Club de Fútbol La Solana y Policía Local en Manzanares ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género. Un caso que está a la espera de sentencia, tras celebrarse un juicio rápido en los Juzgados de la localidad de Manzanares.

Este hombre de 35 años fue detenido por ese presunto delito de violencia de género en la madrugada del lunes al martes de esta semana en la localidad de La Solana, durante la celebración de los carnavales de esta localidad, tal y como confirman fuentes de subdelegación de gobierno. Una detención que efectuaba la Guardia Civil, quien le ha imputado este delito, supuestamente, al agredir físicamente a su pareja. Una agresión que se habría producido, tras haber mantenido una discusión entre ambos.

Por este motivo, la Cadena SER en Valdepeñas se ha puesto en contacto con el CF La Solana y con el Ayuntamiento de Manzanares. Por un lado, desde el conjunto solanero han mostrado su sorpresa por estos hechos. Además, desde la directiva, aseguran que están valorando sí adoptan algún tipo de medida. Una medida que podría llegar en las próximas horas, tras analizar profundamente el caso y se cuente con una resolución judicial.

No obstante, el propio entrenador de este equipo ha asegurado, en declaraciones a SER Valdepeñas, que "yo me enteré anoche [...] había tenido una discusión y que había terminado con él detenido [...] es un jugador muy querido y nos afectará mucho [...] si realmente ha sucedido no podrá continuar en el club porque es algo muy grave y no se puede tolerar".

Por otro lado, fuentes del Ayuntamiento de Manzanares han asegurado que están al corriente de este asunto y que, de momento, no van a tomar ninguna medida. Todo ello, porque al tratarse de un tema tan delicado, prefieren tomar las medidas oportunas cuando tengan la sentencia correspondiente encima de la mesa. Una sentencia que, se espera, que pueda dictarse en las próximas horas.