Damián Pérez considera que la clave del cambio del Sporting es "la intensidad"

El vestuario del Sporting cree que puede llegar lejos, pero asume cuál es el camino para conseguirlo. Mantener la intensidad de los dos últimos partidos, no dar nada por hecho y ser solventes defensivamente son los ingredientes que pueden construir un equipo que siga con su cambio radical y pueda cambiar los objetivos de la temporada. Y, por otro lado, no planteárselos. Aunque el lateral argentino Damián Pérez no pudo renunciar a esto último este miércoles, cuando aseguró que "si seguimos como en las últimas semanas, con los pies en la tierra, vamos a hacer grandes cosas". Posteriormente, volvió al mensaje habitual, el de "no pensar ni hacia arriba ni hacia abajo, sino simplemente en el siguiente partido".

El defensa cree que el principal cambio del equipo en las últimas jornadas radica en "la intensidad". También en haber mantenido "la portería a cero", que para el argentino "es muy importante, porque arriba hay jugadores con calidad para marcar".

Admite el futbolista rojiblanco que la categoría está muy igualada, "muy justa", por lo que considera que cualquier cosa puede pasar de aquí a junio.

Peligra Marc Valiente

De cara a Ponferrada, en el Sporting hay cierta preocupación con la defensa. A las bajas seguras de Babin (que no llega a tiempo para este partido) y de Bogdan (que el lunes fue operado y que estará entre seis y ocho semanas de baja) se suma la duda de Marc Valiente, que sufrió molestias musculares en el tramo final del entrenamiento del martes y que este miércoles no pudo entrenar con el resto de sus compañeros.

Preventivamente, se entrenan con el primer equipo dos jugadores del filial: el lateral derecho Guille Rosas y el central Pelayo Suárez.

Dos años sin Quini

El Sporting entrenará este jueves a las 10:30 en Mareo. Antes de la sesión, la plantilla posará con una camiseta de recuerdo a Enrique Castro 'Quini', al cumplirse dos años del fallecimiento de la emblemática estrella rojiblanca. Con ese motivo, también se desarrollarán durante la jornada cuatro visitas guiadas, de carácter gratuito, al Espacio Quini de El Molinón. El cupo de visitantes ya quedó cubierto ayer.