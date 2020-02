Sube la criminalidad un 6'5% en Arrecife pero el ex comisario afirma que la ciudad es segura

La criminalidad aumentó en la capital de Lanzarote un 6'5 % en el año 2019 según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. De hecho, en Arrecife se registraron 2619 infracciones penales lo que supone 160 más que en 2018. Fueron los hurtos los delitos que más se cometieron ya que se denunciaron 541 lo que supone un aumento del 12 %.

Sin embargo, los mayores incrementos se produjeron en los delitos de lesiones (un 84% más), los robos de vehículos (con una subida del 56'3%) y las denuncias realizadas por delitos de carácter sexual ya que aumentaron un 54'5 % respecto al año anterior.

A pesar de todas estas cifras, el ex comisario de la Policía Nacional -José Luis Galdón- ha vuelto a insistir en que la capital de Lanzarote es una ciudad segura. Galdón, que se acaba de jubilar, ha añadido en Hoy por Hoy Lanzarote que si se analiza el histórico del tiempo que él ha estado en la isla, el 2019 fue un año muy bueno. Además, ha destacado la gran colaboración ciudadana que ayuda a esclarecer muchos delitos "es el lugar en que más colaboración ciudadana me he encontrado".

En cualquier caso, el ex comisario se ha mostrado preocupado por algunos de los delitos y por los jóvenes "me preocupan las riñas y las agresiones, me preocupan los jóvenes y que no se les pueda corregir conductas desviadas, me preocupan todas las adicciones, el consumo de marcas que a veces provoca que algún joven haya robado algún bolso mediante tirón".

Respecto a los medios con los que cuenta la Policía Nacional en Arrecife, afirma que se encuentran al nivel de la media nacional aunque cree que hay que adaptar el catálogo a la realidad de la ciudad "el catálogo es de 20024 o 2005 y ha aumentado la población, ha cambiado el entorno económico y social y ha cambiado la tipología de los delitos".