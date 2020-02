Eric Curbelo: "Hay que sacar los tres puntos como sea, ir a por ellos y no dejarles respirar"

Admite que “se han perdido oportunidades de estar más arriba” en la clasificación porque el equipo “hace muchas partes superiores al rival, aunque no se está consiguiendo materializarlo” en buenos resultados. Después de nueve partidos sin conseguir la victoria “eso te frustra un poco”, aunque, por el otro lado “ver que estamos a solo tres puntos de la promoción te hace ver que estamos en una liga muy competitiva. Tarde o temprano llegarán las victorias; es cuestión de tiempo que la pelota entre. Tenemos una buena oportunidad en casa para ganarle al Málaga".

A pesar de esta racha negativa con cinco puntos de los últimos 27 en juego “desde dentro no se lleva mal” porque “aunque no estamos ganando, el equipo juega bien en términos generales, menos en algunos minutos, pero en el resto está siendo el equipo dominador. Creo que se está viendo en el juego que estamos animados y estamos llegando, pero no conseguimos los goles para ganar".

De las actuaciones arbitrales dijo que “tenemos que ganar y no veo justo que en momentos puntuales el VAR no esté al cien por cien cuando nosotros trabajamos durante la semana para estarlo. El VAR son 90 minutos y debe estar al cien por cien. Los árbitros a veces nos han pitado penaltis y a favor no ha pasado lo mismo, pero hay que olvidarse de eso y sacar los tres puntos como sea, pero es cierto que con lo de lasmanos en el área ni los propios árbitros tienen claro cuándo es mano. Creo que es de sentido común saber cuándo es mano y cuándo no".

En lo meramente individual explicó que en ataque “no suelo aportar mucho por mis condiciones y mi trayectoria”, pero “pienso que en defensa no hay nada que decirme. Intento aportar al máximo y trabajo para aportar un poco más en ataque".