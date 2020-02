Simonovic: "Pienso que el equipo aspira a ganar la Eurocup"

El ala-pívot serbió Marko Simonovic, dijo este miércoles en su presentación como nuevo jugador del Unicaja, que "por supuesto que me quiero quedar, pero siempre voy etapa a etapa. Para mí el partido más importante es el próximo contra el Real Madrid, vamos poco a poco".

"Puedo decir, porque he jugado muchos años como profesional, qué tipo de equipo es el Unicaja. Muchos serbios y compañeros de otros equipos jugaron aquí. Algunos esta temporada como Deon Thompson, Avramovic, Milosavljevic. El club es como una familia y eso es muy importante para el jugador. Estoy muy motivado para acabar esta temporada. Me dijeron que el club es una familia. Todos me lo dijeron y hablé con seis o siete compañeros que habían estado en Málaga. Es muy importante en el baloncesto profesional para que los jugadores sean felices y jueguen bien. Es muy importante. Y por supuesto Málaga es un gran lugar, casi como Rusia el año pasado. Todo es lo mejor".

"Quiero aprender y voy a dar unas clases. Voy a intentar hablar español lo antes posible, para los serbios es muy fácil. Es la mejor liga en Europa. Pienso que la Federación Española y la ACB hacen mucho bien para el baloncesto español. La selección en los últimos 15 años ganaron todas las medallas. La mayoría de sus jugadores juegan al primer nivel o en la Euroliga y en la Eurocup y hace que la selección esté arriba. Es un sistema perfecto y es algo que se debería trasladar a otros países".

"Depende del sistema. Intento sentir qué necesita el equipo, si necesita defensa y lucha o triples. Intento meterme dentro del equipo para ayudar a ganar los partidos. Lo hablé con Manolo anoche en el coche de camino del aeropuerto al hotel. Pienso que el Unicaja y el Partizán pueden ganar la Eurocup, pero también pondría al Unics Kazán y a la Virtus, que depende de un partido crucial con el Darussafaka en Estambul. Espero que el Unicaja gane, aunque sé que no puedo jugar. Es un equipo de Euroliga, así lo vemos en Serbia cuando hablamos. El Unicaja y Valencia siempre son vistos como equipos de Euroliga, ahí deberían estar. Si no la juegan, están en la semifinal o en la final de la Eurocup".