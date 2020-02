Inspección de Trabajo a Monbus

CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo de Toledo a la empresa Monbus, adjudicataria del transporte urbano de Talavera de la Reina, por vulneración de derecho a la actividad sindical y al ejercicio del derecho de huelga.

La empresa “vulnera el derecho de sus trabajadores a la actividad sindical y al ejercicio del derecho de huelga; y su sindicato amigo incurre en intrusismo al pretender impedir una huelga que no ha convocado y en cuya solución no tiene legitimidad para participar; y utilizando para ello al colectivo de la plantilla no afectado por el conflicto.”

“El STL trabaja intensamente para defender los intereses de la empresa y nos van a dar mucho la tabarra a nosotros y a los periodistas porque son muy pesados; pero la legitimidad, la razón y la fuerza para hacer y ganar la huelga la tenemos los conductores. Eso se verá a partir del día 2, si Monbus no rectifica antes”, destacan los representantes sindicales de CCOO en Monbus-Talavera

JL Arroyo: “La reivindicación y la huelga de los conductores será respaldada por el conjunto de las CCOO de Toledo, que tendrá una presencia activa en Talavera desde el inicio de los paros. La vamos a apoyar con toda nuestra fuerza porque ninguna empresa puede pretender que sus empleados/as trabajen tiempo de más sin registrar, sin cobrar y sin cotizar”