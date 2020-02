Premiada la talaverana Sofía García del colegio Maristas por las Fuerzas Armadas

La talaverana Sofía García Fernández que cursa 4º de la ESO en el colegio de los Maristas es la ganadora de la 7ª edición del concurso “Carta a un militar” organizado por las Fuerzas Armadas, en su fase provincial. A partir de ahora Sofía será nuestra representante en la fase nacional con la carta "En un mundo sin leche calentada en el microondas" (dar en el enlace para leer la carta ganadora).

Según la propia Sofía, este intrigante título “fue lo último, después de releer la carta, me salió solo, vi que recogía la idea principal.”

Sobre la concesión del premio afirmaba que “…me sorprendí mucho, porque no me lo esperaba, y me ha hecho mucha ilusión. Me gusta mucho escribir, y me pareció una actividad muy divertida. De pequeña escribía poemas y siempre he querido escribir un libro.”

A pesar de su juventud Sofía tiene muy claro lo que quiere ser en el futuro: ”…el próximo curso haré bachillerato de Ciencias y me quedaré en el cole de los Maristas de Talavera, ya que quiero estudiar Medicina. Especialmente me atrae la cardiología, oncología y medicina intensiva.”

La edición de este año lleva por título ‘Aliados de la Innovación’ en referencia a la contribución de las Fuerzas Armadas a la ciencia y la investigación, y tiene por finalidad que los alumnos españoles descubran el permanente impulso y contribución de los ejércitos a la investigación y desarrollo científico en nuestra sociedad.