Las asociaciones de guías de Castilla-La Mancha contra el decreto que prepara la Junta

Las asociaciones que representan a la mayoría, dicen, de los guías profesionales de turismo han explicado hoy en Toledo su oposición al nuevo decreto que prepara el Gobierno regional y que va ya por el sexto borrador. Piden acreditaciones para los guías y la realización de exámenes "para una mayor calidad y para saber cuántos ejercen en la región".

Alficen y Apit CLM representando a 400 guías en Toledo y con el respaldo de la asociación nacional a 15.000, insisten en que la profesión está actualmente desregulada en Castilla-La Mancha, y la presidenta de Apit CLM, Sonia Gómez, pide pruebas de conocimientos mínimos “porque no se va a perjudicar el trabajo de nadie”

Las dos asociaciones han estado apoyadas en rueda de prensa por el secretario general de FEDETO, Manuel Madruga, que asegura llevar años dando argumentos jurídicos a la Junta de Comunidades que avalan la necesidad de establecer requisitos autonómicos para poder ejercer por que si no "lo que se está haciendo es delegar las competencias absolutas que tiene la comunidad autónoma en materia de turismo a 17 comunidades que regulan de manera muy diferente lo que tienen que ser los guías"

La regulación de los guías turísticos en la región sigue por tanto encallada. La patronal lamenta que dentro de los pactos suscritos con el gobierno para fomentar el diálogo social no se escuche a las asociaciones representativas. Afirma Sonia Gómez estar "defendiendo a los guías y no a los empresarios que tienen a los guías en diferentes condiciones que no son las adecuadas ni con los salarios que les corresponden".

Madruga sentenciaba "que el problema que nos estamos encontrando es que van a terminar recalando en Castilla-La Mancha grandes especuladores del turismo con guías a cuatro pesetas y haciendo cosas que no se deben hacer".

EL Gobierno no cree que prosperen los recursos

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se ha mostrado confiada en que el recurso que la Federación Empresarial Toledana va a interponer contra el borrador del decreto que regula los guías de turismo en la región, en el que trabaja la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, "no tiene agarre y no llegará muy lejos".

Preguntada por los medios por este asunto concreto, la portavoz del Gobierno regional ha defendido que el Ejecutivo regional lleva trabajando "años" en esta norma, para lo que ha mantenido "multitud" de reuniones con asociaciones representativos de los guías, y con la propia Federación Empresarial Toledana.