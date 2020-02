Sienna: "Tiempos de Impacto es un recorrido emocional en diez canciones, diez impactos"

Sienna, el proyecto del valenciano Alex Sienna, lanzó a finales de enero su segundo disco “Tiempos de Impacto”. Un proyecto que es la consecución perfecta a su primer trabajo “Trágico y Fugaz” donde no faltaba la crítica social. En este nuevo trabajo, Alex se abre emocionalmente y toca temas como la depresión, ansiedad, sumisión, la resignación o el enfado. “Este disco es como un recorrido emocional, 10 canciones, 10 impactos”.

Este no es un álbum de canciones de relleno, la banda ha buscado que todas las canciones tengan un peso, tanto en instrumentación como en las letras, algo que según su cantante y líder cree haber conseguido. Este trabajo está teniendo una respuesta de lo más positiva por parte de público y crítica ya que desde que comenzó la gira el pasado 7 de febrero 2020, una semana después del lanzamiento del disco, la gente ya les ha dado varios llenos en salas de Madrid o Valencia.“Es muy satisfactorio ver como la gente se sabe las canciones, las canta, las baila y te cuentan sus experiencias y todos eso es lo más gratificante” nos contaba Sienna.

Sienna, tiene unas con claras referencias internacionales a bandas como The Editors, The Smiths, Artic Monkeys, etc. Desde muy joven, Alex ha tenido la música muy presente en su vida, ya que en su familia había mucha tradición desde el bolero clásico de Armando Manzanero, pasando por los Rollins o los Beatles, hasta llegar a la música más actual como la referenciada anteriormente. “Hemos intentado copiarnos a nosotros mismos, mantener nuestra esencia. “Para mí lo más importante es tener una marca y un discurso que nos defina” nos decía Alex.

Una oportunidad de verlos en Alicante será este viernes 28 de febrero en la sala Confetti en C/ Médico Pascual Pérez, donde vendrá con toda su banda al completo donde harán un viaje muy dinámico repasando lo temas de su disco anterior.

Aquí tienes la entrevista completa con Alex Sienna, que hemos tenido en el programa Hoy por Hoy Alicante.