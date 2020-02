La sanidad rural va a peor

Los alcaldes y alcaldesas de los municipios incluidos en la zona básica de salud de Roa están convocados este domingo a una reunión en Sotillo de la Ribera para abordar la situación en la que se encuentra la asistencia sanitaria de sus poblaciones. Y es que lejos de solucionarse los problemas provocados por la falta de profesionales que ya denunciaron hace unos meses la situación se ha agravado tras el concurso de traslados, con la marcha de dos profesionales cuya ausencia no ha podido suplirse con la llegada de un solo médico. De las diez plazas de plantilla con las que cuenta el Centro de Salud de Roa solo ocho están cubiertas sin que tampoco tengan ninguno de los cuatro médicos de área con los que contaban hace unos años para llevar a cabo guardias y sustituciones. Ese es el motivo por el que ahora varios municipios no cuentan con un profesional que lleve a cabo las visitas periódicas, que son asumidas por el resto de los médicos del centro de salud que tienen que reorganizar agendas para atender sus pueblos y los que están sin titula. Reunirse para analizar cómo está cada municipio y tratar de buscar formas conjuntas de actuar es el objetivo de la reunión convocada este próximo domingo, según explica Luis Miguel Fernández, alcalde pedáneo de Guzmán

Paralelamente vuelve a movilizarse la población de los municipios incluidos esta zona básica de salud, que van a insistir en reclamar las mejoras que necesita la asistencia sanitaria de sus municipios a través de un nuevo escrito dirigido a los responsables de SACYL. Si hace unos meses las solicitudes por escrito se dirigieron a la Gerencia de Atención Primaria ahora se está repartiendo entre los vecinos y vecinas de estos municipios una carta para que la remitan directamente a la Consejería de Sanidad, detallando las necesidades y exigencias en materia sanitaria de estos municipios: piden que haya una plantilla de 14 médicos para cubrir los 28 pueblos, con sus correspondientes guardias, puesto que recuerdan que hay pueblos que no tienen ahora mismo un profesional de referencia y tienen que ser atendidos por los médicos de otros municipios. También dicen que cuando los médicos de guardia tienen que desplazarse el centro se queda vacío. Piden que haya pediatra y matrona de lunes a viernes, dado que la especialista en pacientes infantiles solo pasa consulta unas horas a la semana y no cuentan con matrona. Solicitan una reforma de las instalaciones del Centro de Salud de Roa, que haya ambulancia 24 horas y no solo durante el día como ahora y que exista un mínimo de dos desfibriladores, porque en este momento solo existe uno, del que el centro de salud carece si hay que llevarlo a un domicilio.