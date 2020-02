Las modificaciones del IBI tendrán que esperar

Las modificaciones de la ordenanza municipal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles no entrarán en vigor hasta el próximo año. La corporación local arandina acordaba este jueves por unanimidad la aprobación definitiva de este documento, que se aprobaba inicialmente el 31 de octubre del año pasado ampliando en 2.000 euros, hasta 10.000, la renta per cápita máxima para poder optar a las ventajas fiscales que ofrece el Ayuntamiento para familias numerosas o monoparentales a partir de dos hijos. Las alegaciones presentadas por una persona apurando el plazo de exposición pública y que han sido rechazadas por entender que no tienen relación con los cambios introducidos en esta ordenanza impiden que de estas variaciones se puedan beneficiar ya los contribuyentes en este ejercicio.

La concejal de Hacienda, por aquello de que no hay mal que por bien no venga, decía que el Consistorio podría sacar ventaja de este contratiempo si a lo largo de este tiempo se acuerdan nuevas mejoras en esta normativa. “Yo lo veo en positivo, pensando que a pesar de que en esta modificación estábamos todos de acuerdo y salió delante, tenemos la oportunidad de este año de hacer aportaciones para modificar el IBI, si todos lo consideramos en la comisión de Hacienda”, comentaba Elia Salinero.

En esta sesión plenaria, a la que no asistió el concejal de IU por motivos laborales, Podemos no encontró más apoyo que el del grupo socialista en su moción en defensa de la escuela pública rural. Ciudadanos y PP coincidieron en rebatir los datos, que hablan de las previsiones del gobierno autonómico de suprimir un total de 69 unidades escolares y 84 puestos de trabajo de docentes para el curso que viene. Ambos grupos negaban que le Consejería de Educación esté cerrando más aulas que las que llevan un mínimo de dos años vacías, lo que para Emilio Berzosa, el portavoz del grupo Popular, no puede entenderse como un ataque a la educación pública, como argumenta Podemos, sino una cuestión de racionalidad y de administración de recursos. “Al final no tiene sentido tener escuelas donde no hay niños, por lo tanto entendemos que no es un recorte sino una reorganización de los servicios en función de las necesidades, que es lo que tiene que hacer toda administración, igual que toda empresa privada”, argumentaba Emilio Berzosa.

Con esta idea de que el planteamiento de la moción está basada en datos sesgados y parciales, coincide Vox, que votaba en contra, igual que PP y Ciudadanos, tumbando la propuesta.

Sí se aprobó por unanimidad la que presentó Vox planteando al Ayuntamiento de Aranda una adecuación de los ‘pipicanes’ que hay en el municipio para que cumplan con determinados requisitos y dispongan de una serie de servicios que ahora no tienen. También por consenso se dio luz verde al acuerdo alcanzado con la Diputación Provincial para prestar el servicio de extinción de incendios al resto de los municipios de la comarca, que mejora para los próximos cuatro años sustancialmente la dotación económica que tenía el convenio anterior.