El Principado ha descartado los 18 casos sospechosos de coronavirus

En Asturias no hay registrado en estos instantes ningún casos sospechoso de infección por coronavirus, tras descartarse los 18 pacientes que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad y que han resultado finalmente negativos. La actualización de la situación la ha hecho esta mañana el consejero de Salud, Pablo Fernández, tras la reunión semanal del Gobierno celebrada hoy en Ribadedeva; ha reiterado además que España sigue en fase de contención del COVID19 mientras no se confirmen cambios.

De momento el protocolo sigue actualizándose para ser lo más efectivo posible, y la última modificación ha sido la inclusión de un nuevo criterio, además del criterio epidemiológico y clínico: el de realizar también una prueba rápida de detección (que en tres horas da resultados) en el caso también de personas hospitalizadas con infección respiratoria grave, sin causa aparente.

El consejero ha convocado además este viernes, el Consejo de Salud del Principado en el que están representados los ayuntamientos, organizaciones de pacientes, sindicatos, empresariales y colegios profesionales, para explicarles la situación actual.

Pablo Fernández ha incidido además durante su intervención en la importancia de una información trasparente y fiable y en el trabajo de los medios de comunicación para evitar el pánico. Por eso, el comité de seguimiento que preside el propio Pablo Fernández está compuesto no sólo por responsables sanitarios, sino también por profesionales de la comunicación. En todo caso, el Principado, ha reiterado Fernández, está preparado para actuar con medios que estarían incluso “por encima de lo necesario” y con el HUCA como centro de referencia.

Además, ha insistido en el llamamiento a la ciudadanía a que se ponga en contacto telefónico, siempre desde casa, con el 112 ante la sospecha de contagio para que los responsables sanitarios decidan como actuar. De paso, el titular de Salud llama a la tranquilidad para evitar el alarmismo que ha llevado por ejemplo, a la compra compulsiva de mascarillas que, por cierto, no sirven más que para no contagiar, "pero andar con mascarillas por la calle y cosas de estas no tendría sentido ninguno".