Amenazados, extorsionados, asesinados...detrás de cada uno de los 10.000 empresarios que estuvieron en el punto de mira de ETA hay una historia de dolor. El libro 'Los empresarios y ETA, una historia no contada' se acerca a esa parte menos conocida de nuestro pasado, porque 'no existía', 'estaba bajo varias capas de tierra', oculta hasta dentro de las familias. Hasta hoy en día muchos no lo han contado en casa y solo se animan a recordar su historia bajo seudónimo.

Así que sufrieron en silencio y solos, porque para blanquearse los terroristas primero tenían que estigmatizarlos, demonizarlos. El empresario era el explotador y en la calle se coreaba 'Obrero despedido, patrón colgado', o 'Aldaya, calla y paga'. No se sintieron "ni cuidados ni arropados". Por que no estuvimos a la altura. Como se pregunta Juanjo Álvarez en el libro ¿Por qué no hicimos una mayor rebelión cívica contra esto? ¿Podríamos haber hecho algo más cada uno de nosotros para que toda la violencia que nos sacudió acabara antes?

Apuesto a que sí.