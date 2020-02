Cervera: "Cuando vas por detrás en el marcador tienes que proponer y eso cuesta mucho"

El Cádiz cambia radicalmente cuando se pone abajo en el marcador. Desde hace varias temporadas existe el debate del plan B. Fue el entrenador el que lo dijo en el regreso de los cadistas a Segunda y desde entonces, Cervera no da con la tecla para que su equipo sea capaz de afrontar con ciertas garantías el partido cuando están abajo. El entrenador amarillo reconocía hoy en la previa del partido ante el Almería que "cuando vas por detrás en el marcador tienes que proponer y superar al rival y eso en Segunda cuesta mucho más. Cuando vas ganando esos espacios aparecen".

Por eso, añade que "Hay mucha diferencia entre ir con el marcador a favor o no. Ir en contra del marcador es llevar la iniciativa y llevarla no es tan fácil en Segunda. Hay pocos equipos que lo hacen y los que lo han hecho muchas veces han cambiado a mitad de camino porque ven que no es la manera", sentencia el míster.

Por eso Cervera quiere evitar ese problema. Cerrar la portería otra vez, que su equipo no se ponga abajo en el electrónico y para ello medita volver al doble pivote. Esto supondría que Álex regresaría a la media punta y que de Bodiger, Edu Ramos y Sergio González, dos de ellos jugarán en el medio. "El equipo está más cómodo en el campo, con balón y sin balón con Álex más suelto y no cuando está en el doble pivote, donde está más encorsetado y puede hacer menos cosas".

Ese cambio de dibujo provocaría que el equipo deje de jugar con dos delanteros. "Hemos jugado algunos partidos con dos puntas y la diferencia entre lo que atacamos y lo que nos atacan no me convence. Cuando vamos con dos puntas nos atacan más de lo que atacamos nosotros. La diferencia entre lo que atacamos y nos atacan no me convence".