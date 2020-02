Funes Mori: "Si mi situación no cambia me marcharé a final de temporada"

El defensa central del Villarreal CF, Ramiro Funes Mori, ha asegurado en declaraciones al medio argentino Fox Sports Radio que piensa seriamente en abandonar la disciplina del submarino amarillo a final de temporada si su situación no cambia en los que resta de campeonato. "Uno siempre quiere jugar y este año no estoy jugando mucho. Si sigo estando en esta situación me tendré que ir para buscar continuidad en otro lado".

Ramiro asegura que su ausencia en la selección viene marcada por la falta de minutos con los que cuenta en el Villarreal. "Uno siempre tiene que estar en competición para poder ir. No me tienen tan en cuenta como hubiese querido. Es verdad que vengo jugando en los últimos partidos, pero por la lesión de un compañero. Yo vine del Everton y el año pasado jugué todos los partidos de central, medio o lateral y este año no se qué ha pasado. No se me tiene en cuenta".

Preguntado por su futuro, Funes Mori todavía se ve jugando en Europa y no piensa en regresar a Argentina a corto plazo. "Para argentina todavía no iré, aunque si vuelvo será a River, pero todavía me quedan algunos años más en Europa".

"Extraño a River. Allí pasé buenos momentos y se extraña la adrenalina de la gente en el campo. En La Cerámica la gente es fanática pero solo va a ver un partido de fútbol. Parece que esté disputando un partido de reservas cuando juego con el Villarreal. Es gente grande que va a disfrutar del partido y uno necesita gente que te aliente y que te lleve adelante, para poderse motivar más".

