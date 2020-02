Alertan de que el Tocomocho es un timo muy viejo pero sigue funcionando

Aunque el timo del tocomocho es uno de los más antiguos dentro de la picaresca delictiva, sigue habiendo víctimas susceptibles de ser estafadas. En esta ocasión, un vecino de nuestra ciudad estuvo a punto de ser estafado en la zona de Gamonal, con el mismo 'modus operandi' que habitualmente utilizan estos timadores. En primer lugar, una persona se acerca a la víctima, en este caso una mujer fingiendo acento gallego y con la excusa de no conocer la ciudad, le pregunta por una calle y le cuenta su vida dejando entrever a la víctima que tiene mucho dinero, generando confianza. Acto seguido entra en acción otro sujeto, que habitualmente se hace pasar por un profesional de una empresa importante, dando imagen de persona instruida, que inmediatamente se ofrece para ayudar a la señora, ya que conoce la ubicación de la calle solicitada.

Como agradecimiento hacia los dos caballeros por su inestimable ayuda, la mujer saca de su bolso dos series de cupones de la ONCE, diciendo que están premiados aunque no sabe cómo cobrarlos. Es por ello que ofrece parte del dinero de los décimos si le ayudan a cobrarlo, aportando con posterioridad el “gancho” del timo 25.000 euros en un sobre, así como la lista de premios de la ONCE mostrando el número premiado. Con esta maniobra la víctima acaba convencida del beneficio que le puede reportar el trato, y cómo en esta ocasión no disponía de joyas ni dinero en efectivo en casa, no dudo en personarse en su entidad bancaria dónde solicitó 12.000. La intuición de la empleada del banco, que receló de la petición del dinero por parte del cliente, le libró a este de la estafa en la que estuvo a punto de caer.