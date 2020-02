Airam Bazzocchi: "Deberíamos imitar algunas cosas del concurso de Cádiz"

Dice Airam Bazzocchi que está "de retiro espiritual" y confiesa que aún no ha salido estos Carnavales. Ni lo hará. Mientras ya piensa en el concurso de 2021, prefiere quedarse en casa mientras la fiesta camina hacia su final. La entrevista sirve para validar su compromiso con Los Mamelucos -con sus letras la llevó a la gloria hace dos concursos- para el venidero año, en el que ya anuncia que no escribirá para ninguna otra adulta de Santa Cruz.

¿Le supo a poco el cuarto puesto?

¿Me supo a poco? No. Es un año que íbamos con una apuesta un poco diferente y no pensábamos tanto en los premios. Nos quedamos bien, sin más.

Supongo que la decepción viene más por la actuación que por el puesto en sí.

Sí, lo que pasa es que cuando alcanzas el grado de madurez murguera miras al futuro y descubres que siempre hay una oportunidad nueva. Ya estamos pensando en el año siguiente, y ya está.

¿Qué le pasó a Mamelucos para alejarse en la final de su grado de brillantez de años anteriores?

¿Qué pudo pasar? Un montón de factores que jamás habían pasado estos últimos años y que nos impidieron cuadrar la actuación perfecta. Pero tampoco es para fustigarnos. Estamos a un nivel bueno y quedamos entre los cuatro primeros, es decir, que seguimos con las mejores.

¿El problema principal fueron la densidad de las letras o fue otro?

Las letras siempre han estado igual de densas, incluso en alguna de nuestras últimas finales. Lo que pasa es que al igual hay que reinventarse.

¿Influyó que haya sido un año accidentado de puertas adentro?

No, no. Yo nunca he puesto excusas y el que me conoce sabe que no las pongo en ningún caso. Jamás pongo justificaciones baratas por cosas que puedan haber pasado. Si la murga no hubiese estado preparada, lo diría. Pero sí lo estaba. Solo que las cosas no salieron como nos habrían gustado a todos.

Hay quien se tomó a mal que criticaran tanto a la corporación socialista en sus letras de fase. ¿Le sorprendió encontrarse en las redes sociales con que muchos les llamaron 'la murga de Coalición'?

Que se nos llame murga de Coalición es una cosa que no entiendo para nada. Incluso en años anteriores, insto a todo el mundo a revisar que somos nosotros los que más hemos criticado a CC y a sus políticos. Nosotros criticamos de forma coherente. Que nos digan qué cosa de las que criticamos es mentira. Los que están en el poder son ellos, los del PSOE. Igual el año próximo si lo hacen bien, las cosas cambian. ¿Murga de CC? Bueno, es que ya lo he oído varias veces y no lo comparto. Yo sí diría de nosotros que fuimos la murga que criticamos de forma diferente y también los que más caña dimos a los que están gobernando ahora. Eso sí te lo puedo aceptar.

¿Y les han dado motivos en el Ayuntamiento para seguir cantándoles el año próximo?

De momento, sinceramente sí. Motivos siempre hay, pero es que este año y estos Carnavales nos han dado razones y argumentos de sobra. Con la racha que llevan, supongo que en 2021 les cantará todo el mundo. Y como a nosotros nos gusta ser diferentes o salirnos de la línea, pues a lo mejor no lo hacemos.

¿Le ha defraudado este Carnaval en cuanto a organización?

No he salido de fiesta, pero el día de la suspensión de la calima, igual hubo un mal asesoramiento. Al que le tocó decidir, está claro que se equivocó.

En una entrevista con este medio, reveló Javi Lemus (director de Zeta Zetas) que el mismo día de la final tuvo que enfrentarse a una situación desagradable y hasta apareció una abogada por una presunta denuncia de otra murga u otros murgueros. ¿Denunció usted o denunció Los Mamelucos a Zeta Zetas?

Yo no denuncié. SI hubiera sido por mi persona, sí lo hubiera hecho. Habría denunciado, claro que sí, igual que denunciaría otras cosas que están ocurriendo en el concurso. De todos modos, estoy un poco harto de bulos y boberías semejantes, sin fundamento ninguno. De ahí que esté un poco de retiro espiritual. En el concurso hay mil cosas que denunciar pero claro, la pregunta es: ¿y quién lo hace? Porque resulta que la organización no entra de oficio ni vela por que se cumplan las normas. Si una murga sale a cantar con 150, no pasa nada salvo que otra denuncie. Y eso no debería ser así. Te recuerdo que los Zeta Zetas fueron los primeros que denunciaron a Daiblos hace años. Y mira la que les cayó encima.

¿Debe la organización restringir o ampliar las bases?

No veo logico que se permita más a unos que a otros y que se aprovechen los ahora llamados vacíos legales. O se puede, o no se puede, ¿pero qué es eso de los vacíos legales? Aunque a lo mejor debo callarme porque fui el primero en buscarle los cinco pies al gato.

¿Cuándo?

Con Distraídos. Pero a lo que voy: lo que deberíamos buscar es que las normas sean mucho más claras para el concurso y que sean iguales para todos. También te digo: no creo que debamos llegar al momento en que todo valga o todo sea posible. Por el bien del género murguero, no podemos llegar a convertir esto en un concurso de otra cosa. Porque acabaríamos en un espectáculo sin murga.

Pero entienda que el concurso va evolucionando.

Pues mira, sí, también, te lo acepto. Al final te tienes que plegar a lo que se impone en cada momento. Lo hizo hasta Bambones, que cantó el "¿y esto pa' qué? ¿pa' qué?" sobre las luces y este año las sacó. Si todo el mundo va en una dirección, no vas a ir tú en contra del mundo. Eso está claro.

¿Le gustó más Zeta Zetas, Diablos o Bambones?

No los vi, para no intoxicarme. Sí que he visto la segunda de Bambones para ver qué había premiado el jurado del Criticón y la segunda de Diablos. Por lo que dice la gente, el veredicto de la final sí fue justo.

¿Seguirá en Mamelucos el próximo año?

Sí, claro. Como siempre, haciendo cuatro temas con la ayuda de toda la murga y yendo a ensayar como corresponde. Ya estoy pensando en el año que viene.

¿Y escribiendo para otras murgas?

Sí, seguramente algo más escribiré. Ha habido años en los que me he cerrado un poco pero al final a uno le gusta escribir y al menos en lo que respecta a 2021 lo haré pero para el resto de concursos. No escribiré a ninguna otra murga de Santa Cruz, pero sí fuera de Santa Cruz. Y para alguna infantil.

¿Qué debería copiar el concurso santacrucero del de Cádiz?

Pues muchas cosas aunque sean concursos diferentes. En Cádiz está mucho más acotado lo de las bases y se conserva mejor la esencia. Yo creo que una buena innovación para el concurso de Santa Cruz es que cada murga crease sus propias músicas. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Y lo que sí haría es instaurar las preliminares, como allá. Hay murgas que no deberían llegar a concurso. Yo haría una preselección. Si hay una murga que no tiene cuatro temas preparados, no se le peude permitir que llegue a concursar. Hay que buscar un mínimo de calidad.

¿Algo más que quiera decir?

Viendo las cosas desde fuera, llegas a la conclusión de que al final pasa todos los años lo mismo: que hay mucho yihadismo; yo de hecho antes era yidahista (en las discusiones murgueras). Pero por ejemplo cuando algunas murgas intentaron que no pudiésemos actuar junto a Los Nietos o buscaron denunciarnos, yo no lloré. Es que hay mucho veneno alrededor del concurso. Bueno, y alrededor de los Carnavales. Fíjate lo que ha pasado en las redes sociales, que si criticas algo te dicen que eres de Coalición. Al final nos vamos a acabar matando entre nosotros.