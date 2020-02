El Eldense pierde a Mikel Uriarte por una rotura de fibras

El C. D. Eldense no podrá contar con Mikel Uriarte, en principio, en el plazo de un mes. El medio punta azulgrana se lesionó cuando se jugaba el minuto diez de la segunda mitad del encuentro disputado el pasado domingo en el campo “Enrique Miralles” de Crevillente. Tras un arranque de jugada, Mikel notó un pinchazo en la parte posterior de su muslo izquierdo y se echó al suelo llevándose la mano a esa zona con gestos evidentes de que no podía continuar. La voz de alarma se encendió de inmediato al solicitar el cambio el propio jugador por lo que después de ser atendido por el fisio del equipo, Marcos Martínez, fue sustituido por Abdelhadi Khalok.

Mikel Uriarte se retiró lesionado / Cadena SER

Aunque en un principio no se puede determinar la longitud de la rotura fibrilar en la zona de los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda dado que la ecografía que le han realizado en la zona ha detectado un pequeño coágulo de sangre, se estima que Santi Rico no podrá contar con Mikel Uriarte, al menos, durante los próximos cuatro partidos.

Hasta la fecha, Mikel Uriarte no ha faltado a ninguna convocatoria de los 26 partidos disputados por el Eldense habiendo sido titular en 22 de ellos, ha marcado cinco goles, el último el pasado domingo, y es el segundo máximo goleador del equipo.