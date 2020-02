El Elda Promesas Fem. da un paso de gigante (5-0)

El Elda Promesas Femenino ha dado un paso de gigante para acercarse a la cabeza de la clasificación del Grupo 3 de la Primera Regional de fútbol femenino “Valenta”.

Las chicas de Jonatan Carpena golearon (5-0) al Crevillente Femenino C. F. en el partido aplazado el pasado fin de semana correspondiente a la jornada 16.

Tres goles de Adriana Jaime, uno de Claudia Martínez y otro de Aitana Gómez sirvieron para que el Elda Promesas sumara tres puntos de oro que le sitúa a tan solo un punto del segundo clasificado, el C. F. La Nucía aunque el primer puesto está prácticamente inalcanzable ya que el Elche C. F. “B” tiene 48 puntos, once más que el equipo nuciero y doce por encima de las de Elda.

El Elda Promesas visitará el próximo domingo (11.00 h) al Rojales C. F., cuarto clasificado con dos puntos menos que las eldenses que en la primera vuelta ganaron (4-1) a las de la Vega Baja.