El PP denuncia que la depuradora de Elda trabaja de forma irregular

En abril de 2018 la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó aprobó una prórroga del servicio de gestión en la depuradora del Valle del Vinalopó durante un año, tras el fin de la contrata firmada en 2012.

Con la prórroga caducada, desde abril de 2019, la depuradora trabaja de forma “irregular”, según denuncian los representantes del Partido Popular en Elda, Petrer, Monóvar y Sax, Francisco Muñoz, Pepa Villaplana, Lourdes Prats y Laura Estevan.

La alcaldesa de Sax, única representante popular en la Mancomunidad, critica la falta de gestión y de información por parte de la alcaldesa de Petrer y presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó, Irene Navarro, sobre esta cuestión. Pide una reunión de urgencia con Navarro.

Desde hace siete meses no se convoca ningún Pleno en la Mancomunidad. Fran Muñoz le dice a la alcaldesa de Petre que si no sabe gestionar, carece de voluntad o la salud no le importa, “que dimita y ceda su puesto”.

Además, la Mancomunidad está afrontando multas de 200.000 euros anuales desde 2017 a la Confederación Hidrográfica del Júcar por exceso de sustancias contaminantes en los vertidos, según el portavoz popular de Elda.

Otro problema denunciado por los populares es los vertidos de aguas residuales a un humedal de Novelda por la falta de capacidad de la instalación.

Los populares se han reunido con la diputada autonómica de Medio Ambiente por el PP, Elisa Díaz, para estudiar esta situación. Díaz se ha comprometido a presentar varias preguntas en Les Corts para que la Conselleria del área clarifique cuál es la realidad en la gestión de la depuradora.