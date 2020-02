Pablo Pallarés: "Los clubes se quedan, pero quienes sufrimos las consecuencias somos los jugadores"

Pablo Pallarés es un futbolista gandiense que se ha visto metido en un problema burocrático entre dos clubes en el periodo de fichajes de invierno, que le impide jugar en ningún club de categoría nacional lo que resta de temporada.

Y es que el Orihuela confirmó el fichaje de Pallarés el último día de mercado, el 31 de enero, pero no ha podido tramitar su licencia debido a un retraso en la rescisión con su anterior club, el Badalona. El perjuicio para el jugador y el club es notable ya que oficialmente el Orihuela solicitó su inscripción en el último día de mercado invernal y el Badalonano dio de baja la licencia del jugador hasta el 5 de febrero. Así pues, la Real Federación Española de Fútbol ahora impide que se tramite su licencia por estar fuera de plazo y no podrá jugar en ningún quipo de Tercera ni Segunda B.

Según el propio Pallares, preguntado por la posible intencionalidad del Badalona para torpedear el traspaso del jugador a un club rival que lucha por los mismos objetivos que ellos, la permanencia, el atacante gandiense asegura que "piensa mal y acertarás, por mi parte no ha habido nada malo, pero en el mundo del fútbol siempre salen cosas nuevas..."

En cuanto al futuro del delantero, Pallarés asegura que ha "recibido ofertas de equipos de preferente, pero también del extranjero de clubes de más entidad y espera poder resolver su situación lo antes posible".

Escucha la entrevista completa con el futbolista gandiense Pablo Pallarés: