Entregadas, en Jaén, las banderas de Andalucía

Con motivo de la celebración, el 28 de febrero, del Día de Andalucía, se han entregado este jueves las Banderas de Andalucía en la provincia de Jaén. En el acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Jaén, y organizado por la Junta de Andalucía, han brillado con luz propia el actor Santi Rodríguez, que ha recogido la Bandera Especial a la Trayectoria por su Carrera Profesional encima de los escenarios y el escritor Emilio Lara con la Bandera de las Ciencias Sociales por su trayectoria literaria.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y la delegada de la Junta en Jaén, Maribel Lozano, han presidido el acto. Lozano destacaba la valía de los premiados. "Jaén tiene mucho que enseñar, mucho que ofrecer, y con estos actos no pretendemos más que eso, dar a conocer el talento que tenemos en Andalucía", ha dicho.

Por su parte, el consejero Juan Bravo expresaba la relevancia que tienen los galardonados no solamente a nivel provincial, sino también a nivel regional y nacional. "Son gente que, cada uno en su ámbito o en su trabajo diario, hacen un poquito más grande Jaén. Son gente pequeña, que con gestos pequeños y en un sitio pequeño, hacen cosas muy grandes. Son los auténticos embajadores de nuestra provincia de Jaén, de Andalucía y de España. Porque creo que no es exclusivo sentirse jiennense profundamente para sentirte andaluz o sentirte español", ha explicado Bravo.

El resto de las banderas de Andalucía han ido a parar a manos de la directora de orquesta Lucía Marín, al atleta Alberto González Moyano, a la Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor, a la empresa Software Del Sol, al Colegio Oficial de Médicos de Jaén, al restaurador Juan Aceituno, al Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla y a la Asociación 'Pídeme la Luna'.