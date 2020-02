Shakespeare y swing: el cocktail de Alquibla Teatro llega a Lorca

El Teatro Guerra de Lorca, transformado en un alocado club de jazz, esta noche nos propone un cocktail con el que la compañía murciana Alquibla Teatro une a Shakespeare con la música swing y el baile desenfrenado.

Alquibla trae a Lorca 'Mucho ruido about nothin´', una versión libre, divertida y contemporánea del clásico de William Shakespeare. La propuesta se fusiona la comedia romántica shakespeariana con mucho humor, la locura del amor y la estupidez de los enamorados, los celos y envidias, las dudas y miedos, el cariño y la ternura…

Esta versión a ritmo swing está inspirada en Fast Waller e interpretada por una banda en directo, guiada por los bailes lindy hope y por la influencia pictórica de Tiffiny Wine.

En la escena, unas apasionadas interpretaciones y un gran dinamismo, en un delicioso espacio inspirado en las pistas de baile de los grandes locales newyorkinos del 39, con vestuario de época.

Una obra que muestra el delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, los pilares sobre los que Antonio Saura y Alquibla Teatro se enfrentan nuevamente a las delicias de Shakespeare a través de esta versión libre de Much Ado About Nothing (Mucho ruido y pocas nueces o, más literal, Mucho ruido por nada). Una revisión musicalizada de Shakespeare: fresca, divertida, sorprendente… ¡y con mucho swing!