Bea Sánchez se irá de tractorada si la Copa viene para Lugo

Dicho y hecho, el Ensino lo ha conseguido: Ya está en la Copa de la Reina. Las rojillas se marcaban a principio de temporada el reto de hacerse con una plaza en la competición, y así lo han hecho.

Pese a que el arranque liguero no invitaba a soñar, la capitana del equipo, Bea Sánchez, quiere resaltar la capacidad de esfuerzo, superación y trabajo de sus compañeras."Quizás si hubiésemos empezado de otra manera, ahora estaríamos ocupando otra posición de la tabla, sobre todo si el calendario nos hubiese favoracido algo más, pero lo hemos conseguido", reflexiona sonriente.

La capitana es la "columna vertebral" del equipo, "como soy la veterana me toca poner un punto de templanza, por ejemplo Ainhoa va a ser la primera vez que juegue la Copa y está nerviosa", confiesa.

Dichoso destino que la sitúa como la columna vertebral, después de tener que operarse en el 2018 de una hernia discal. Esta operación truncó parte de su carrera como internacional. "Me desplomé y ya vi que algo iba mal. No me podía ni dar la vuelta, pero desde el primer momento asumí que era lo que me tocaba", recuerda.

Bea fue, por última vez, internacional con España en el 2018. La operación fue un antes y un después en su carrera, pero sus ganas, su coraje y su garra hicieron que se recuperase "tan bien".

Ver cómo sus compañeras de selección consiguen el pasaporte para Tokio 2020 es un "orgullo", pero vivirlo desde casa es diferente. Bea no dice que no a nada, ni a renunciar a una plaza en la Selección. Pero ahora lo importate es lo mucho que tiene que ganar junto a las rojillas: La Copa de la Reina.