Hace unos días, viendo un programa de televisión, mi indignación alcanzó cotas insospechables. Un grupo de presos, condenados por homicidio involuntario por un accidente de tráfico, frivolizaban sobre su estancia en la cárcel, dando a entender que su sufrimiento era inimaginable. Menos mal que, poco después, entró un padre para explicarles cómo se sentía tras fallecer su hijo por culpa de un conductor que dio positivo en el control de drogas.

El mundo de las drogas alcanza a todos los géneros, a todos los estratos sociales, a todas las edades y a todos los recovecos de la sociedad. En mi opinión, en los últimos años la drogas han dejado de ser una preocupación importante para la ciudadanía, dando la impresión de que, como no se habla de ellas, no existen. Nada más lejos de la realidad. Ahora no vemos a personas pinchándose por las calles o no encontramos jeringuillas en los parques, ya que el consumo de la heroína ha bajado sustancialmente, pero se ha incrementado muy notablemente el de las drogas de diseño, del cannabis o la marihuana.

En España no está prohibido el consumo, si no se hace públicamente, y sí que lo está el tráfico de estupefacientes. Hasta aquí podemos estar más o menos de acuerdo, aunque echo en falta más campañas de concienciación para alertar de los peligros que suponen para la salud de uno mismo. Creo que ya existe mucha información de las graves consecuencias sanitarias que provocan las drogas y que se debe dar a conocer a toda la población.

Otro ámbito en el que pienso que se está haciendo poco o nada hincapié es en el cóctel explosivo que resulta coche y estupefacientes. El número de víctimas mortales y personas gravemente heridas que provoca anualmente es enorme. Podemos comprobar, a través de las noticias, que ha aumentado significativamente el número de positivos en drogas y alcohol en los controles de tráfico. En mi opinión, hay que endurecer más el castigo por conducir bajo los efectos de estas sustancias. Yo propondría que “al volante 0,0” y cualquier otro valor sea considerado como un delito.

Con respecto a la lucha contra el tráfico de drogas, hemos podido escuchar estos días la noticia de que se han detenido a unos traficantes en nuestra provincia. Mi asombro en este sentido es que no se produzcan, con más frecuencia, detenciones y encarcelamientos, ya que estoy convencido que existe muchísimo trapicheo. También es verdad que la ley, al ser tan garantista, impide realizar más actuaciones en este sentido, porque, en la mayoría de los casos, los detenidos entran por una puerta y salen por otra y muy pocas veces van a la cárcel.

Las drogas son una lacra para nuestra sociedad y hay que combatirlas con todos los recursos y contundencia para evitar que las futuras generaciones paguen una alta hipoteca.