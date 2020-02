La defensa de Maquirriain: "Era el DHL de ese día"

La defensa del expresidente de la Fundación Osasuna, Diego Maquirriain, ha pedido este jueves la absolución de su cliente, que se enfrenta a una pena de dos años de prisión y al pago de una multa de 1,95 millones de euros.

El letrado asegura que Maquirriain "no sabía el destino" de los 400 000 euros que entregó al exgerente Ángel Vizcay y al exdirectivo Jesús Peralta en Sevilla en mayo de 2014, "más allá de gastos urgentes del club". Considera que actuó como "el mensajero, el DHL de ese día". El letrado subraya que Maquirriain no realizó ninguna "extracción de dinero porque no puede, no tiene firma", y que le fue entregado por La Caixa para llevarlo a Sevilla.

Respecto al incremento "injustificado" de su patrimonio, considera que el informe pericial refleja un aumento que va más allá de los años investigados y que no tiene en cuenta, entre otras cuestiones, los ingresos de la mujer de Maquirriain.

"El autor ideológico y material del recibí de 900 000 euros" fue Vizcay

La defensa de los agentes inmobiliarios Albert Nolla y Cristina Valencia -acusados de cobrar 30 000 euros por firmar un recibí falso que justificaba la salida de 900 000 euros de Osasuna- pide su absolución. Alega que firmaron dicho documento después de mantener una conversación con Vizcay, en la que este les comunicaba su intención de retomar un proyecto de iluminación LED para el club y que el recibí que les enviaba -creado en el ordenador de Vizcay- "no tenía ninguna importancia porque era para nivel interno del club".

Sobre la multa de 30 000 euros que les pide Osasuna, el letrado incide en que sus clientes recibieron esa cantidad en efectivo por un proyecto de remodelación de las instalaciones del club, que fue remitido al club "en pdf e impreso". Por lo que existe una "verdadera contraprestación".