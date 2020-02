La autorización del gasto del gobierno es la facultad más antigua de las cámaras legislativas. Las cortes medievales ya tenían como principal función la aprobación del gasto de la corona y la fijación de sus impuestos. Los presupuestos, el dinero, es lo que hace que funcionen los servicios, que es lo que recibimos como ciudadanía de lo que aportamos a la Hacienda. María Chivite tiene sus primeros presupuestos.

La ley de presupuestos, además de su importancia económica, tiene también simbolismo político por el respaldo que supone para los gobiernos sacarla adelante o no. De hecho lo normal en los gobiernos que no los consiguen sacar adelante es convocar elecciones. Bueno, salvo el de Barcina, que no consiguió sacar ninguno adelante pero vendía la prórroga presupuestaria como una bendición divina. Primer presupuesto de un gobierno en minoría en una década y para la presidenta, como se dice en el mus, hoy hace menos frío.