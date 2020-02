El PSOE exige que se garantice el transporte escolar a los alumnos de Palazuelos de Eresma

Los procuradores socialistas por Segovia, José Luis Vázquez, Alicia Palomo y Sergio Iglesias, han presentado en la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para garantizar a los alumnos de FP y Bachillerato de Carrascalejo y Robledo el servicio de transporte al IES María Moliner hasta el curso 2022-2023. Asimismo, los procuradores socialistas insisten en la necesidad de que todos los núcleos de población de Palazuelos de Eresma queden adscritos a los mismos centros educativos a partir del próximo curso.

Sergio Iglesias recuerda que en la actualidad, todos los niños y niñas de Palazuelos de Eresma y el resto de núcleos pertenecientes a su Ayuntamiento (Tabanera del Monte, Robledo, Peñas del Erizo, Carrascalejo y Quitapesares) que estudian Educación Secundaria Obligatoria o educación post-obligatoria deben trasladarse diariamente a Segovia a cursar sus estudios a los Institutos a los que se hayan adscritos, Giner de los Ríos y Mariano Quintanilla, pero también algunos alumnos lo hacen al María Moliner ya que comenzaron allí sus estudios cuando Palazuelos estaba adscrito a él. “Se trata de un importante número de alumnos de ESO y de educación post-obligatoria no universitaria”, señala Iglesias.

El procurador socialista denuncia que “hace escasos días, la Consejería de Educación ha decidido eliminar el servicio de transporte escolar a estos alumnos del IES María Moliner con la justificación de que no cumplen con la normativa, puesto que Palazuelos ya no está adscrito a ese centro y de que los alumnos de educación post-obligatoria no universitaria sólo tienen derecho a transporte escolar cuando haya plazas”. Una supresión que para Iglesias “se hace sin tener en cuenta que el alumnado que acude a este centro, es alumnado que en su momento cursó la educación obligatoria en este instituto, cuando aún Palazuelos estaba adscrito a él y no tendría sentido que tuviesen que cambiar de instituto en 1º o 2º de Bachillerato al quedarse sin transporte”.

Sergio Iglesias enfatiza que “según el escrito recibido por las familias, la ruta seguiría haciéndose como hasta ahora desde estos núcleos de población, suprimiendo la parada en el IES María Moliner. Esta supresión, es insignificante para la Administración autonómica, desde el punto de vista económico. En cambio, se crea un problema importante a un número importante de estudiantes”.

En la Proposición No de Ley, los procuradores socialistas señalan también el grave perjuicio que se deriva del hecho de que, en la actualidad, cada núcleo de población dependiente de Palazuelos de Eresma tiene una adscripción diferente a centros educativos. “Esto dificulta la organización del transporte, y reduce notablemente el margen de actuación de las familias”. “Por ello instamos a la Junta a que corrija esta anomalía y todos los núcleos de población dependientes de Palazuelos de Eresma queden adscritos a los mismos centros educativos de Segovia a partir del curso 2021-2022”, destaca Iglesias, recordando que “ésta es una reivindicación que cuenta con el apoyo de la dirección del CEIP La Atalaya, del AMPA del centro y de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma cuyo Pleno aprobó por unanimidad en noviembre de 2018, a propuesta del Grupo Municipal Socialista y de la Agrupación Vecinal Robledo, una moción solicitando una adscripción única para todos los núcleos de Palazuelos de Eresma”.

Los procuradores socialistas segovianos han registrado también otra Proposición No de Ley para modificar la actual regulación del servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y garantizar a todo el alumnado de nivel post-obligatorio no universitario el transporte escolar cuando su domicilio se encuentre en un municipio diferente del centro de escolarización que les corresponda.

Iglesias recuerda que, según los datos aportados por la Consejería tras la pregunta escrita registrada por los procuradores socialistas segovianos, en el curso 2018-2019, el número de solicitudes de ayudas para transporte fue de 19.013 y solo se concedieron 1.305, no llegando a cubrir ni el 10 % de las solicitudes”. “Además, la Consejería confirma que 6.907 alumnos de niveles post-obligatorios recibieron la autorización para viajar en transporte escolar con plazas vacantes, aunque reconoce que no se llega a todos, bien porque no tienen plazas vacantes en el transporte escolar, o bien porque no cuentan en su localidad con transporte escolar que recoja a niños y niñas de niveles obligatorios”.