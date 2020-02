Buscan un parche gratis

El Valencia anda buscando un parche para su posición de central , más que un central de futuro. Y lo hace en el momento en el que faltan 13 partidos para acabar la liga y el conjunto de Celades se está jugando estar en la próxima edición de la Champions . Ello supondría unos ingresos de aproximadamente entre 60 y 70 millones de euros. Eso es prácticamente como vender a Rodrigo y algo más ; así que no se entiende como el Valencia ,que claramente va a necesitar fichar un central para la próxima temporada no busca un central importante , de garantías para jugar los 13 últimos partidos de liga que quedan y ya que sirva para las próximas temporadas . Lo que se está buscando es un parche , un jugador barato , prácticamente a coste cero , cuando lo más inteligente sería disponer de un central ya , para estas últimas 13 jornadas y que sirva de futuro para los próximos años . En esos parámetros está Salisu , el del Valladolid que convence a los técnicos , tiene garantías , se le ve presente y futuro y además es un jugador “ barato “ : cuesta solo 12 millones de euros. No se entiende que Peter Lim prefiera un parche , a uno de garantías que pueda ayudarle a entrar en Champions; sinónimo de ingresar una gran cantidad de dinero y evitar ventas de jugadores buenos .