Rubi reconoce el interés del Valencia

El Valencia comunicó a La Liga el miércoles por la tarde la intención de fichar para suplir la baja de Garay por ser una lesión de larga duración. A partir de ese momento, tiene 15 días para acometer la incorporación del nuevo futbolista.

Desde que se lesionó el central argentino el 1 de febrero en el partido ante el Celta, el Valencia ha sondeado el mercado nacional para acometer el fichaje. Han sonado muchos nombres de posibles fichajes como Juanpe, Sidnei, Javi Sánchez, Salisu, el regreso de Jorge Sáenz o David López entre otros. Pero parece que el elegido es Feddal. El central del Betis apenas ha jugado diez partidos esta temporada y no cuenta en los planes de Rubi que estaría dispuestos a dejarse salir.

El entrenador bético ha hablado en rueda de prensa sobre el interés del Valencia en fichar al Zou Feddal. “Me consta el interés y me consta que no es fácil que salga. No queremos desprendernos de ningún jugador ahora. Otra cosa es que la valoración económica beneficie al club pero a día de hoy es muy difícil que salga” De esta manera el técnico catalán juega sus cartas para incrementar el interés por el jugador.

El Valencia al marroquí cedido hasta final de temporada pero el Betis quiere introducir una opción de compra obligatoria. Feddal termina contrato en 2021 y el club andaluz quiere sacar beneficio económico. La entidad valencianista no se quiere hipotecar con el fichaje de un central ya que, a partir del 1 de julio tendrá en plantilla a Diakhaby, Gabriel Paulista, Mangala, Jorge Sáenz y Garay. El central argentino acaba contrato el 30 de junio pero su renovación es más que probable.

Precisamente el Betis es el rival del Valencia el sábado en Mestalla. Viene sumido en una mini crisis de resultados que hacen que esté a ocho puntos del descenso y con el entrenador contra las cuerdas. De hecho, la mayoría de preguntas que han realizado en la rueda de prensa han sido relacionadas con el futuro de Rubi en el banquillo bético.