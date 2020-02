Duelo directo en La Fonteta

Valencia Basket repite en casa para afrontar otro partido fundamental en su lucha por mantenerse en los puestos de playoff de la Turkish Airlines Euroleague, en este caso recibiendo a un rival directo en esa pelea como es el Fenerbahçe Beko Istanbul el viernes a las 21 horas, buscando recuperar con el apoyo de su afición la fortaleza mostrada durante buena parte de la competición en la Fonteta y romper su actual mala racha como local (tres derrotas en los últimos cuatro partidos europeos en Valencia). El equipo taronja cuenta a su favor con que ha tenido una semana completa para preparar este crucial compromiso, aunque ese margen no le ha permitido recuperar jugadores y mantienen las ausencias confirmadas de Jordan Loyd, Sam Van Rossom y Guillem Vives. El partido del viernes desequilibrará el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos en la Fonteta, que hasta el momento es de un triunfo para cada lado. Y Valencia Basket tratará de mantener sus buenos precedentes ante rivales turcos en la Fonteta (con 11 triunfos locales en 14 enfrentamientos), aunque ha perdido en las dos últimas visitas de equipos de esta nacionalidad en la Euroliga. El equipo taronja comienza esta jornada 26 manteniendo la séptima posición de la Turkish Airlines Euroleague que ha defendido las cinco últimas jornadas, con un balance de 12-13.

El Fenerbahçe Beko Istanbul se ha agarrado a la lucha para entrar en el Playoff subiendo desde la 15ª posición con una racha de seis triunfos en siete partidos para estar actualmente empatado con el equipo que marca el corte (11-14 en su casillero). Y aunque se proclamó campeón de la Copa turca hace dos semanas, llega a la Fonteta tras encadenar dos derrotas como local ante el Real Madrid y el Maccabi FOX Tel Aviv. El equipo de Obradovic cayó ayer miércoles en su pista en su encuentro de Liga turca ante el Galatasaray por 75-80 en un encuentro en el que el técnico serbio dejó sin alinear a Malcolm Thomas, Leo Westermann, Luigi Datome y Joffrey Lauvergne. Y llegará a Valencia con su plantilla al completo incluyendo a tres jugadores que se perdieron el partido de la primera vuelta que acabó con triunfo taronja por 98-100: James Nunnally, Malcolm Thomas y Jan Vesely.

Jaume Ponsarnau analiza el partido

El entrenador destacaba en la previa que “es un partido diferente porque es Fenerbahçe. Tienen muy buenos jugadores, muy buenos entrenadores, muy buenos sistemas. Tienen de todo y lo primero es que nos exige el máximo respeto, como cualquier otro equipo de la Euroliga. Pero este también admiración. Debemos tratar de confluir para buscar si tienen algún punto débil y potenciar nuestros puntos fuertes. Vendrán heridos y sin duda eso será un estímulo para ellos. Datome, Nunnally, Lauvergne, Malcolm Thomas, Westermann jugaron cero minutos el miércoles. Así que algunos vendrán cansados pero otros no. Y los nombres que he dado son muy buenos. Su cansancio no lo vemos como una ventaja y sí un estímulo para ellos venir de una derrota”.

Se mantienen las mismas bajas

El equipo taronja mantiene para este encuentro las tres mismas bajas que tuvo la semana pasada: el escolta Jordan Loyd (fractura por sobrecarga en el escafoides del pie derecho) y los bases Sam Van Rossom (lesión en la musculatura isquiotibial derecha) y Guillem Vives (traumatismo en el cuádriceps izquierdo). Pese a haber tenido siete días para preparar este encuentro, el entrenador Ponsarnau reconocía que “ha sido una semana compleja para nosotros. De los 14 jugadores que tenemos, solo 8 han podido hacer todos los entrenamientos. Esperamos ir recuperando gente y mañana contamos con ser todos menos Jordan, Sam y Guillem. Maurice y Fernando ayer se perdieron el entrenamiento y hoy no van a entrenar al 100% pero esperamos que mañana estén mejor para ayudar y sumar más al equipo”.

Tercera visita del Fenerbahçe a la Fonteta

La del viernes será la tercera ocasión en la que el Fenerbahçe Beko Istanbul visite la Fonteta para un partido de la máxima competición continental, con un balance de un triunfo para cada equipo hasta el momento. En la temporada 2010-11 el equipo taronja se impuso por 82-68, un triunfo que supuso la primera clasificación (y única hasta el momento) del Valencia Basket para los cuartos de final de la Euroliga. De Colo, que ahora defiende los colores del equipo turco, fue el máximo anotador taronja con 15 puntos, los mismos que consiguió Javtokas. Preldzic, con 20, fue el mejor del Fenerbahçe. En el curso 2017-18 el cuadro taronja recibió al Fenerbahçe en la jornada 17 en un partido que acabó con triunfo turco por 67-80 pese a los 17 de valoración de Abalde, con Guduric (15 puntos) y Datome (14) como mejores jugadores del equipo turco.

Victoria taronja en la primera vuelta

Estos dos equipos se enfrentaron el 27 de diciembre de 2019 en el Ulker Sports and Event Hall en partido correspondiente a la jornada 16 y que acabó con triunfo del conjunto taronja por un resultado de 98-100. El equipo turco forzó la prórroga en la última jugada del tiempo reglamentario y ganaba por 98-93 a 24 segundos del final de la prórroga, pero una remontada con una jugada de tres puntos de Loyd para decantar el partido culminó la remontada y la victoria taronja. Dubljevic con 30 puntos, 12 rebotes y 42 de valoración lideró un triunfo taronja con Abalde (8-10 y 19 de valoración) y Motum (14 puntos) como escuderos en el triunfo. Los 31 puntos y 37 de valoración de Nando de Colo y los 20 puntos de Williams y Datome no evitaron la derrota turca. Por tanto, un triunfo taronja o una derrota por un punto harían que el basket-average particular entre estos dos equipos se decantara de lado taronja. Una derrota del Valencia Basket por dos puntos obligaría a acudir al basket-average general para deshacer el empate y una derrota por tres o más puntos decantaría este aspecto a favor de los turcos.

Alterar o consolidar las tendencias para sumar un triunfo vital

Valencia Basket quiere volver a hacerse fuerte en casa después de sumar tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de Euroliga en la Fonteta. Fenerbahçe Beko Istanbul pretende romper su mala racha y volver a ganar tras perder dos partidos seguidos en Estambul. Para ello, deberán revertir aspectos del juego que no les están siendo favorables o consolidar otros que están siendo claves en lo que llevamos de temporada. El equipo taronja tratará de minimizar la aportación ofensiva de su rival, ya que es el cuarto equipo del torneo que más puntos recibe como local (81,4). El conjunto turco tratará de subir su anotación, ya que es el quinto equipo que menos anota fuera de casa (73,58 puntos). El control de la pelota es uno de los aspectos en los que destaca el Valencia Basket, ya que es el equipo que menos balones pierde en los partidos que juega en su propia pista (10,42). Y el rebote ofensivo es otro de los aspectos en los que destaca el equipo de Jaume Ponsarnau, con 11,15 rechaces en aro contrario por partido. Tratará de hacerlo valer ante un rival que es el segundo que menos rebotea (29,8) y el peor en rebote ofensivo del torneo, pero que en los últimos partidos ha mejorado en su rebote defensivo. Valencia Basket es quinto en valoración (93,68 por 84,04 de los turcos), anota más (82,08 por 78,36) y es el tercer equipo que más tiros libres anota (14,88). Sin embargo, Fenerbahçe es mejor en defensa y más eficaz en sus porcentajes de lanzamiento en las tres categorías, hasta el punto que el equipo turco es el tercer mejor equipo de la Euroliga en el True Shooting (50,17%).

Los únicos con dos jugadores en el Top-14 de valoración

El Fenerbahçe es el único equipo de la Turkish Airlines Euroleague que tiene a dos jugadores entre los 14 más valorados de la competición. El extaronja Nando de Colo es el noveno jugador más valorado con 17,14 créditos por partido, siendo el quinto anotador de la competición con 16,76 puntos por encuentro, el quinto que más tiros libres anota (3,71) y el mejor del torneo en porcentaje desde la línea de personal (96,3%). A esto añade 3,2 rebotes, 2,9 asistencias, el quinto que más faltas recibe (4,71) y el quinto que más balones pierde (2,9). El base griego Kostas Sloukas es el 14º jugador más valorado de la Euroliga con un promedio de 11,5 puntos y 6,3 asistencias (tercer mejor pasador del torneo). A estas cifras añade 2,9 rebotes y un porcentaje del 93,67% desde el tiro libre para una media de 15,71 créditos de valoración por encuentro. Por delante de ellos está el capitán de Valencia Basket Bojan Dubljevic. El pívot taronja acredita 14,39 puntos (octavo máximo anotador) con 4,09 canastas de dos (7º que más canastas de dos convierte), 7 rebotes (tercer mejor del torneo) con 2,61 en rechaces en ataque (4º mejor reboteador en aro contrario), 1,5 asistencias y 3,8 faltas recibidas para ser el sexto jugador más valorado de la Turkish Airlines Euroleague con una media de 18,22 créditos por encuentro.

El rival: Fenerbahçe Beko Istanbul

El equipo turco cuenta con otros dos jugadores por encima de la decena de valoración que son titulares habitualmente. El checo Jan Vesely (9,1 puntos y 4,5 rebotes para 12,7 de valoración) ha vuelto en forma tras su lesión y anota el 72% de sus tiros de dos desde su regreso a mediados de enero, por lo que bajar ese porcentaje se preveé un aspecto fundamental. El ala-pívot Derrick Williams acredita una media de 11 puntos, 3,9 rebotes y 1,2 robos para 11,9 de valoración para completar un interesante póker que completaría el italiano Luigi Datome (8,4 puntos con un 42,6% en triples y 3,6 rebotes) en un quinteto tipo. Desde el banquillo destaca la aportación del alero Nikola Kalinic (6,7 puntos y 2,6 rebotes) y el pívot Joffrey Lauvergne (6,3 puntos y 2,9 rebotes), aunque el interior con pasado taronja ha perdido protagonismo en la rotación desde la vuelta de Vesely y el fichaje de Malcolm Thomas (3 puntos y 3,2 rebotes por encuentro). Obradovic cuenta en su banquillo con los dos jugadores más eficaces en el tiro de tres puntos de la Euroliga: Melih Mahmutoglu (6,8 puntos con un 51,67% en triples) y Leo Westermann (3,9 puntos con un 52,8% en triples). Ali Muhammed (4,7 puntos) le da un relevo de máxima calidad a los bases y el escolta fichado con la temporada en marcha James Nunnally (3,6 puntos con un 44,4% en triples) todavía más amenaza en el tiro de tres puntos en una plantilla que completa Ahmet Duverioglu (3,1 puntos y 2,6 rebotes).