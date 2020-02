Burgui: "Ver La Romareda con tanta gente y lo que aprieta te pone los pelos de punta"

Con el mercado de invierno ya cerrado, Burgui pudo incorporarse al Real Zaragoza por la baja de larga duración de Javi Ros. El extremo pacense era un objetivo del entrenador y de la dirección deportiva que ya intentó traerlo semanas atrás pero "los clubes no alcanzaron un acuerdo que después se pudo realizar", declaró Burgui en los micrófonos de SER Deportivos Aragón.

Jorge Franco tiene como apodo Burgui que le viene de su localidad natal, Burguillos del Cerro, "un pequeño pueblo de unos 3.000 habitantes donde todos me conocen y donde jugaba desde pequeño por sus calles".

Empezó prácticando futbol sala hasta con 17 años aunque lo compaginaba también con el fútbol 11. "Siempre he estado con un balón y por eso mis padres me reñían porque no estudiaba".

Burgui dio el salto a la cantera del Real Madrid para hacerse futbolista profesional en el Espanyol, además de defender las camisetas del Sporting de Guión y del Deportivo Alavés habiendo disputado a sus 26 años más de 100 partidos en primera división.

Aun así jugar en segunda división no es un paso atrás para el futbolista extremeño porque "soy un chico normal, en segunda división hay mucho nivel y es cierto que todos queremos estar en primera pero cuando no juegas o el entrenador no cuenta contigo tienes que tomar decisiones y lo mejor era venir a Zaragoza", subrayó Burgui que también señaló su deseo de "poder ascender a primera división para quedarme aquí varias temporadas".

Burgui debutó en el estadio Martínez Valero de Elche con apenas dos entrenamientos de blanquillo jugando los últimos minutos del partido para ser titular en Anduva contra el Mirandés y ya en La Romareda frente al Depor, su primer contacto con la afición blanquilla: "Me emocioné mucho por el cariño de la gente que ya me lo había mostrado en las redes sociales. Ver La Romareda así con tanta gente y con lo que aprieta te pone los pelos de punta".