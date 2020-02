'Los poemas que he escrito frente al mar y algunos relatos', de Albert F. Ghira

Albert F. Ghira, nacido en Rumanía hace 23 años y criado en Lanzarote desde que tenía 8 años de edad, presentará a las 20.00 horas del jueves 27 de febrero en la Sociedad La Democracia de Arrecife su libro ‘Los poemas que he escrito frente al mar y algunos relatos’ (Létrame Grupo Editorial), opera prima de este joven autor donde se expresan, a través de sus universos propios y ficticios, las historias de varios personajes y espacios como la Niña Solitaria, el Constructor o la Olvidadiza, que se ven atrapados en dilemas e instantes de crisis. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote, escucha la entrevista completa aquí:

“Lo que más me gustaría es que la gente que lea el libro lo haga con intriga y tenga la oportunidad de descubrirse en alguno de los poemas o relatos cortos que lo componen”, señala el joven autor sobre su obra, “resultado final de lo que escribí en las páginas del cuaderno customizado que me regaló a finales de junio una artista excepcional, mi amiga Lola, con una portada diseñada y dibujada por ella a mano con una dedicatoria que decía “Con cariño, no olvides: apunta, esboza, escribe”.

Porque desde pequeño a Albert F. Ghira le ha apasionado “inventarme historias, apuntarlas en papel, crear personajes y ponerles nombre. Cuando me trasladé a Lanzarote con 8 años tuve que volver a empezar a aprender un idioma desde cero y, con ello, a desarrollar esta pasión”, materializada en gran parte en las playas de la localidad que ha sido su hogar desde que llegó a la isla, Playa Honda, lugar donde lo vio criarse y crecer la periodista y coach integral Gloria Artiles, quien acompañará al joven autor este jueves 27 de febrero en la Sociedad La Democracia de Arrecife.