Bouteille: "No podía decir que no a la oferta del Unicaja"

Axel Bouteille fue presentado por el Unicaja como nuevo fichaje. El jugador francés llegó a Málaga tras una gran temporada en Bilbao para paliar las numerosas bajas que tiene el equipo de Casimiro. Bouteille ha fichado por lo que queda de temporada y dos más aunque no puede jugar en la Eurocup al haber acabado el plazo de incorporaciones. El jugador lucirá el dorsal 83 aludiendo al código del lugar donde nació. "Es una gran oportunidad para mi venir a un equipo como Unicaja. Está muy contento por el contrato firmado. Nunca me había pasado un cambio de equipo en mitad de la temporada y era una oportunidad para tomarla. Vengo de jugar, tanto en Bilbao como en la selección, y sólo me queda aprender las jugadas para adaptarme". En el audio adjunto se pueden escuchar las declaraciones del francés.