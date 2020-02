¿Por qué no bajan las negativas a la donación de órganos?

¿Donaría usted los órganos de su ser querido?. Y en caso de qué no. ¿Por qué?. Preguntamos en la calle y nos encontramos con gente que no tiene ninguna duda de que lo haría e incluso ya lo ha hehco pero también algunos nos contestan con un no rotundo.

Es uno de los aspectos que las coordinadoras de trasplantes de la región van a analziar. ¿Por qué no bajan las negativas a las donaicones de órganos?

Aunque el 74 % de la población dice que sí las negativas en nuestra región están por encima de la media española. Así nos lo explica Maria José Sanchez Carretero coordinadora autonómica de trasplantes.

¿Cómo nos podemos hacer donantes?. La principal manera es comunicárselo a familiares y allegados. También nos podemos hacer el carnet de donante, aunque éste no tiene validez legal pero sí de manifestación de un deseo. Lo que tiene validez legal absoluta es el registro de voluntades anticipadas.

En Castilla-La Mancha se realizan trasplantes de riñón y los hospitales donde se hacen son el de Guadalajara y el de Toledo.

El escenario de las donaciones ha aumentado. Existen muchas situaciones y cada una es diferente. La más frecuente; una persona de edad avanzada que ingresa en la UCI por un accidente cerebrovascular. Se da en el 70 % de los casos.

Si la respuesta es sí. Se comprueba el estado de salud que tenía el posible donante y se valoran los órganos que son trasplantables, después se procede a llamar a la organización nacional de trasplantes. De esta manera se pone en marcha todo el engranaje a nivel local para el trasplante renal pero tambien en el resto de España para los demás órganos.

También se tiene que comprobar que el receptor es compatible y que se encuentre preparado para la intervención.

En cuanto a la procedencia de los órganos. Han bajado los donantes por accidentes de tráfico con traumatismo craneoencefálico. No llegan al 10 %. Y desde el año 2013 se ha incorporado la donación en asistolia o a corazón parado. Funciona en Toledo, Albacete, y se acaba de incorporar en Guadalajara. Se realiza a aquellos pacientes que fallecen en las uvis. Cuando se produce la parada respiratioria y circulatoria pueden ser donantes. La diferencia es que no hay muerte cerebral pero su situación es irreversible.

AUDIO| Escucha el reportaje