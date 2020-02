Marta Martín no descarta apartarse si hay un "cambio" en las políticas públicas con una nueva Ejecutiva

La diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín, ha dicho este viernes en Alicante, que la división por dirigir el partido le produce "pena y que no está siendo de gusto" el proceso interno que atraviesa el partido en la "contienda" que deberá finalizar con la elección de una nueva Ejecutiva; no obstante confía en que el resultado final pueda volver a "ilusionar" a sus votantes.

Mantiene que ella fue elegida con un progama electoral que es el que "va a defender" y que si el partido toma "otro rumbo" que no sea mantenerse en el centro político, "si hay un cambio en las políticas públicas, tendré que comunicarlo a la gente que confió en mi", ha advertido.

Así ha respondido, preguntada sobre la posibilidad de que los acuerdos con el PP puedan llevar a la asimilación de Ciudadanos. Ha recordado que due elegida en "un contexto en el que hay un programa electoral y unas políticas públicas que voy a defender hasta el fina", ha remarcado y "hasta ahora esa situación no se produce", ha concluido.

Lamenta además que su formación no haya sido capaz de lograr una propuesta de consenso que englobe "a todo el mundo. Hay gente muy capaz en ambas candidaturas", la de Inés Arrimadas y la de Francisco Igea y confía en que los militantes voten "en conciencia" (así hablaba antes de conocerse que este viernes se suma una nueva candidatura a presidir Ciudadanos, la presentada por Ximo Aparici).

Martín, que formaba parte de la Ejecutiva, ha quedado fuera de la propuesta de dirección nacional presentada por Inés Arrimadas. Esta candidatura no cuenta con representación alicantina a pesar de que la provincia sea una de las que mejores resultados ha aportado para la formación. La diputada ha explicado que Arrimadas no le ha propuesto formar parte de su lista, pero que en caso de haberlo hecho "no habría dicho que sí". En cambio, sí que lo hizo Igea, propuesta que rechazó.

Martín ha insistido en que va a seguir trabajando, "que bastante tengo, en todo lo que me ha confiado el partido y haciendo mi labor parlamentaria con toda la honestidad y responsabilidad", ha concluido.