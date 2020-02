Ziganda: "Queremos transmitir rabia y energía"

El Real Oviedo tiene este domingo la cita más importante de los últimos años. Los azules, después de haber logrado solo 3 victorias de los últimos 11 partidos, han caído hasta la penúltima posición y se encuentran a 4 puntos de la permanencia cuando faltan 13 partidos para el final de la competición. Una situación muy preocupante que deja entrever que el partido contra el Tenerife es una final, por mucho que el vestuario no lo ha querido calificar como tal. El encuentro lo podrán seguir en Radio Asturias desde las 17:45 horas.

Este mes y medio clave que tiene por delante el Oviedo ante rivales directos no ha podido empezar peor con la derrota en Lugo, un resultado que obliga al conjunto carbayón a ganar para mantenerse en la lucha por conservar la categoría.

Escucha la rueda de prensa de Ziganda.



"Estamos tristes por la derrota del domingo pasado, pero rápidamente pusimos el foco en el Tenerife. A nivel defensivo se vieron cosas, pero no es suficiente. En Lugo nos faltó esa soltura o esa alegría de ir a por el partido. Estamos entrenando bien y con buena actitud. Contentos a pesar de la situación en la que estamos", comentó Ziganda en sala de prensa.

"¿Se va a ver un cambio drástico? Imagino que no. Estamos intentando seguir con las pautas que comenté la semana pasada. El tiempo es el que hay, pero no es una excusa. Ya lo sabíamos. Queremos ser más sólidos en defensa y más resueltos en ataque. ", añadió sobre qué se podrá ver.

"No es un problema de actitud. Puede ser de confianza, de estar pensando que supone encajar... A partir de ahí tratamos que no tenga que suceder un golpe para demostrar de lo que es capaz este equipo. Esto no es que venga uno, le dé a un interruptor y cambie. Tenemos que aprender a vivir en esta situación incómoda con la mayor normalidad posible", explicó en técnico.

Además, Ziganda habló sobre el ambiente que se espera para el domingo: "Me imagino un ambiente para bien, queremos hacer un buen partido y transmitir rabia y energía, un sentimiento de querer sacar esto adelante. Un equipo que va hacia adelante con ambición de marcar gol y de ser ordenados en fase defensiva, no transmitir debilidad. El apoyo del público será muy importante porque habrá momentos en el que el rival nos meta en campo propio y combine bien. Hay que ir con fe y con la idea de ver el segundo tiempo de Lugo".

Una derrota ante el conjunto insular, en el peor de los casos, podría dejar a los ovetenses a 7 puntos de la salvación, una distancia que sería muy difícil de remontar a estas alturas de competición. Además, los hombres de Ziganda afrontarán su encuentro sabiendo los resultados de los equipos más cercanos en la clasificación.

El técnico navarro, que mañana sábado ofrecerá su segunda convocatoria, no podrá contar con Simone Grippo y Christian Fernández, sancionados, ni Edu Cortina y Lucas Ahijado, lesionados. Volverá a una citación, y también al once, Alejandro Arribas, además de Mossa, que ocupará el lateral izquierdo. También es probable que Sangalli regrese a la titularidad después de su buena actuación durante la segunda parte en Lugo cuando entró sustituyendo a Sebas Coris.

La clasificación de los azules no es casualidad, los números dicen que son, junto al Dépor, el equipo más goleado de Segunda con 42 tantos encajados. No consigue dejar su portería a cero desde el 17 de noviembre contra el Sporting, y en toda la temporada solo lo ha logrado en dos ocasiones más, ante Tenerife y Almería.

A pesar de este delicado momento, la afición, que mostró su enfado tras caer en el Anxo Carro, respaldará igualmente a los suyos y se vivirá un ambiente especial, el de las grandes ocasiones. Gracias a la promoción llevada a cabo por el club durante esta semana, se espera que haya la mejor entrada de la temporada en el Carlos Tartiere.

Enfrente estará el Tenerife, que suma 7 puntos más que los carbayones y acumula 6 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Es el tercer mejor equipo de esta segunda vuelta, únicamente por detrás del Dépor y Zaragoza.

Por último destacar que Symmachiarii tiene preparado un recibimiento al autobús del Real Oviedo en la Ería para dar esa inyección de moral a los jugadores antes de que lleguen al estadio Carlos Tartiere para medirse al conjunto de Rubén Baraja.