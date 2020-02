Los votos del tripartito sacan adelante 60 millones de euros de presupuesto en Ponferrada

Son cerca de 60 millones de euros que, según la memoria del equipo de gobierno, son realistas, contemplan un gran esfuerzo inversor y que pretenden sentar las bases para una administración local responsable y con control del gasto público.

La oposición ha votado en contra de las cuentas con el principal argumento del grave esfuerzo fiscal que supone para los ponferradinos que suponen la subida del agua y la recuperación de la tasa de la basura y porque demuestran falta de imaginación, de trabajo e indolencia.

De hecho tanto el portavoz de USE, Samuel Folgueral como la de Ciudadanos, Ruth Morales mostraron su decepción al hecho de que el equipo de gobierno no tuviera en cuenta ninguna de sus propuestas de actuación lo que 'su invitación al diálogo ha sido un fracaso' apuntó Folgueral y un claro ejemplo de 'hostilidad política' según Morales.

Por su parte, el líder del PRB, Tarsicio Carballo insistió en que las cuentas son 'obra de un político muy malo, porque se suben impuestos y se pide un crédito' apuntó, las dos cosas que, a su juicio, son imperdonable en unas cuentas.

Desde el tripartito, el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz defendió que hayan elaborado dos presupuestos en menos de 8 meses y, de hecho, reprochó a la oposición que 'no presentase una enmienda a la totalidad' si los presupuestos no eran de su agrado.

Según el equipo de gobierno, el presupuesto incluye un 62% más de inversión y también incluye la solicitud de un crédito de 2 millones y medio de euro, una petición que ha rechazado la oposición por el endeudamiento que supone para las arcas municipales.

Muy al contrario, la concejala de Hacienda, Mabel Fernández asegura que, a final de 2020, el ayuntamiento reducirá en 5 millones su deuda de los 27 a los 22 'dadas las amortizaciones previstas desde que entramos en junio de 2019 y hasta 31 de diciembre de 2020, un 17%', puntualizó.

Aún así, eso no dejó de mantener las críticas del PP, compartidas por el resto de grupos municipales, sobre 'los tasazos y la falta de líneas estructurales' de las cuentas, señalaba el portavoz del PP, Marco Morala, para provocar un cambios en la situación económica de la ciudad.

Desde Podemos, la portavoz Lorena González acusaba al portavoz del PP, 'de tener la espalda muy ancha' y ni un 'apice de pudor' al hablar de la presión fiscal de esta cuentas cuando , históricamente, dice, el PP es el que más han sangrado y expoliado a la ciudad.

El alcalde invitó a la oposición a abstenerse en unas cuentas que deberían reconocer que, sin ser las mejores, formulan un cambio en positivo para la ciudad. Es más, creen que buena parte de los grupos políticos sobreactúan en la crítica a unos presupuestos que buscan lo mejor para la gente y, no para alguna gente, como sucedió en mandatos anteriores.

'Son para la gente, no para mi gente' dice el alcalde quien también pidió a los grupos municipales que dejen de 'sobreactuar' dado que los presupuestos 'no merecen el voto en contra'.

Esas discrepancias entre equipo de gobierno y oposición se disiparon en la aprobación del hito conmemorativo para Jerónima y su hijo de 2 años, Fernando, la mujer embarazada y su hijo que fueron represaliados porque ella se negó a revelar el paradero de su esposo sindicalista durante la Guerra Civil. Todos han coincido a la hora de señalar que Ponferada llega tarde en el homenaje a las víctimas inocentes de la cruenta contienda.