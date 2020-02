La Masonería se abre en Córdoba por sexto año consecutivo

Durante tres siglos han sido una de las instituciones iniciáticas, de culto y filantropía más opacas. Los Masones se constituyeron en el siglo XVIII y en la Logia de Córdoba hay 41 miembros. Como en los últimos seis años, el marzo cordobés acoge las jornadas "La Presencia de la Masonería en Córdoba".

En esta edición se desarrollarán tres conferencias. La primera será el 6 de marzo en Casa Sefarad, donde la historiadora de la Universidad de Salamanca María José Turrión abordará la temática de la masonería y la mujer.

A este respecto, Manuel Barea, oficial de Comunicación de la Gran Logia de Andalucía, advierte que "en algunas cosas la masonería es arcaica", pero no está cerrada a las mujeres, sino segregada. "Las mujeres han participado en masonería desde su inicio, solo que por separado". Así, hay logias femeninas en las que no se permite el ingreso a varones, ha detallado antes de asegurar que "me encantaría que mis hijas fueran masonas".

Por otro lado, el sábado 7, el coronel Ezequiel García hablará de masones en el mundo militar español; y el profesor de Deusto Luis Gordillo abordará "el impacto de los masones en la democracia".

Pese a que no existe "nada particular en Córdoba relacionado con la institución", vestigios de la llamada Masonería Operativa (anterior a la institucionalizada) pueden encontrarse en la Mezquita o en la Iglesia de la Magdalena. Actualmente, la logia cordobesa lleva a cabo algunas acciones relacionadas con la filantropía como prestar atención a familias con menores con trastorno del espectro autista.