Los accesos al CHUAC se mantendrán por As Xubias tras la ampliación

Los accesos al nuevo CHUAC, una vez se acometa la ampliación del hospital, se mantendrán por la Avenida de as Xubias. Así lo han acordado representantes de la Consellería de sanidad, el concejal de urbanismo y los vecinos de Eirís que pueden resultar afectados por las obras. Esta solución disminuirá el número de expropiaciones de viviendas de la zona que pasaría de 50 a 27, incluso 17, según los cálculos de la Xunta. El gerente del SERGAS, Antonio Fernández Campa, señala que se mantendrá un acceso secundario por Eirís pero la entrada prioritaria a las instalaciones será por la Avenida da Pasaxe.

Fernández Campa incide en que es el acceso de las Xubias en el que hay que incidir y mejorar: "El tráfico seguirá viniendo por ese acceso aunque también pensamos que hay que reforzar el acceso de Eirís, tener dos accesos, y que no se focalice solo en uno siempre es una ventaja para el funcionamiento de un hospital".

El nuevo CHUAC está aún en su fase de inicio. En un plazo que oscila entre los dos y los seis meses el SERGAS comenzará a redactarse el anteproyecto y habrá nuevos contactos con los vecinos de la zona.

Los vecinos piden transparencia: "O que din agora é que iso era como un borrador e que non ten porque ser finalmente así -explica la portavoz- o que nos dixeron foi que vai a haber unha comunicación na que no se nos escoite e na que se nos informe do que se pensa facer".

El gerente del SERGAS señala que la Xunta ha abierto un diálogo con los profesionales para conocer las necesidades en el desarrollo del nuevo hospital. Se compromete a hacer lo mismo con los vecinos que se verán afectados por las obras.